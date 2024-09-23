С шелковым платком на шее. Зеленская продемонстрировала стильный образ во время визита в Америку (фото)

Новый образ первой леди

Так, госпожа Елена предстала в классическом костюме черного цвета, который состоял из удлиненного пиджака и брюк прямого кроя. Заметная деталь ее образа - шелковый платок насыщенных цветов, который она аккуратно завязала вокруг шеи. Завершили образ собранные в низкий хвост волосы и небольшое количество макияжа.

Владимир Зеленский появился в своем привычном наряде, состоявшем из черного лонгслива с национальной символикой, а также брюк цвета хаки.

Зеленские прибыли в США (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Прибыли в Соединенные Штаты Америки. Главная задача - укрепление Украины, защиты всех наших людей. Эту войну можно завершить справедливым миром только на основе глобальной работы. Каждый, кто ценит жизнь, может помочь. И наиболее действенная помощь - это решительность. План победы Украины будет на столе у всех наших союзников", - отмечается в публикации президентских супругов в Instagram.

К слову, недавно Зеленская посетила официальную встречу, на которой появилась в стильном темно-синем костюме и модной обуви. Что это было за мероприятие и как выглядела первая леди - вы можете посмотреть в этом материале.

Также в начале сентября первая леди сделала эмоциональное заявление после очередной массированной ракетной атаки РФ по Украине. Подробнее об этом - читайте здесь.

Один из других образов первой леди (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)