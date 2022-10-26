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Шоумен Владимир Остапчук официально развелся с женой

Владимир Остапчук развелся с женой (instagram.com/kristygor)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский ведущий Владимир Остапчук и нотариус Кристина Горняк официально развелись после двух лет брака. Что стало причиной - неизвестно.

Такая информация появилась в Telegram-канале "Культурная прачечная".

Сообщается, что документы о расторжении брака экс-супруги получили несколько недель назад.

"Как рассказали нам источники в окружении пары, документы о расторжении брака они получили несколько недель назад. Собственно, разрыв не сюрприз для подписчиков пары, ведь новые серии инста-сериала давно не выходили", - говорится в сообщении.

Часто поклонники спрашивали супругов, почему они не "появляются" в соцсетях друг друга и отдыхают отдельно.

Однако недавно Горняк заявляла поклонникам, что скрывать отношения с мужем - это ее право, а кому это не нравится, то может отписаться от нее.

История отношений

Пара познакомилась задолго до начала отношений. Первая встреча состоялась на свадьбе, где Остапчук был ведущим, а Горняк - гостьей. Тогда шоумен еще состоял в браке с Еленой Войченко.

Впоследствии стало известно, что Остапчук развелся с женой и почти сразу женился на Кристине Горняк. Свадьбу они сыграли в 2020 году.

Однако с началом войны в Украине отношения пары начали портиться. Ходили слухи, что они уже давно не живут вместе.

Владимир Остапчук развелся с женой (instagram.com/kristygor)

Недавно Кристина уезжала из Киева, после того как Остапчук удалил ее из друзей.

Также ведущий рассказывал об угрозах отца бывшей жены.

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Владимир Остапчукрозлучення