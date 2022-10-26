Шоумен Владимир Остапчук официально развелся с женой

Украинский ведущий Владимир Остапчук и нотариус Кристина Горняк официально развелись после двух лет брака. Что стало причиной - неизвестно.
Такая информация появилась в Telegram-канале "Культурная прачечная".
Сообщается, что документы о расторжении брака экс-супруги получили несколько недель назад.
"Как рассказали нам источники в окружении пары, документы о расторжении брака они получили несколько недель назад. Собственно, разрыв не сюрприз для подписчиков пары, ведь новые серии инста-сериала давно не выходили", - говорится в сообщении.
Часто поклонники спрашивали супругов, почему они не "появляются" в соцсетях друг друга и отдыхают отдельно.
Однако недавно Горняк заявляла поклонникам, что скрывать отношения с мужем - это ее право, а кому это не нравится, то может отписаться от нее.
Пара познакомилась задолго до начала отношений. Первая встреча состоялась на свадьбе, где Остапчук был ведущим, а Горняк - гостьей. Тогда шоумен еще состоял в браке с Еленой Войченко.
Впоследствии стало известно, что Остапчук развелся с женой и почти сразу женился на Кристине Горняк. Свадьбу они сыграли в 2020 году.
Однако с началом войны в Украине отношения пары начали портиться. Ходили слухи, что они уже давно не живут вместе.
Недавно Кристина уезжала из Киева, после того как Остапчук удалил ее из друзей.
Также ведущий рассказывал об угрозах отца бывшей жены.