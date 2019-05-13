Шоу продовжується: українці в шоці від суду над Зеленським

Користувачі мережі відреагували на засідання суду в Києві
У Києві пройшло засідання суду по адміністративній справі відносно новообраного президента України Володимира Зеленського. Він звинувачується в тому, що порушив обмеження передвиборної агітації. Під час другого туру виборів, 21 квітня, Володимир Зеленський показав свій заповнений бюлетень, тим самим порушивши ч.1, статті 7 закону про вибори президента.
У законі вказується, що заборонена фото та відеофіксація результатів волевиявлення, а також заборонена демонстрація результатів голосування на дільниці, так як це є порушенням таємниці голосування.
На засідання суду Володимир Зеленський не з'явився, замість нього в суд прийшли два його представника. Також відомо, що Оболонський суд міста Києва вже виніс свій вердикт – Володимир Зеленський повинен заплатити штраф у розмірі 850 гривень, а також судовий збір. Представники новообраного президента наполягали на тому, що в діях їх підзахисного немає складу адмінправопорушення.
Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
У соціальних мережах відреагували на те, що в Києві провели засідання суду і користувачі написали багато гнівних коментарів.
Скріншот коментарів (facebook.com/www.rbc.ua)
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у мережі відреагували на петицію про розпуск Ради у Зеленського.
А також розповідали про те, що Володимира Зеленського оштрафували за демонстрацію бюлетеня.