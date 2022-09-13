У Шотландії стався скандал на церемонії прощання з королевою Єлизаветою (відео)

Шотландія прощається з королевою Єлизаветою II, яка померла 8 вересня , і в Единбург доставили труну з її тілом. Її повинні були пронести вулицями Единбурга сьогодні вдень, щоб кожен міг попрощатися зі своєю Королевою. Але без скандалу не обійшлося.

Неприємний інцидент стався під час похоронної церемонії й в епіцентрі опинився син королеви - принц Ендрю. Відео розмістили на The Guardian.

Поки натовп шотландців плакав, проводжаючи труну з королевою Єлизаветою, один з чоловіків вирішив публічно висловити своє ставлення до принца Ендрю. 22-річний футбольний фанат нагадав принцу Ендрю про його пригоди та вигукнув: "Ендрю, ти хворий старий".

Чоловіка швидко затримала поліція і поклала порушника на землю. На відео чутно, що чоловік каже, що йому огидно і що він не зробив нічого поганого. Офіцери його швидко повели з вулиці, де проходило прощання. Також видно, що кілька людей почали вимагати у поліцейських, щоб хлопця відпустили.

Пізніше в поліції повідомили, що 22-річного чоловіка заарештували та пред'явили йому звинувачення в порушенні громадського порядку.

Нагадаємо, що принц Ендрю був замішаний у скандалі про зґвалтування. На нього до суду подала Вірджинія Джуффре, яка стверджувала, що сексуальне насильство сталося у 2001 році. Їй тоді було всього 17 років. У цій справі також був замішаний бізнесмен Джефрі Епштейн.

У 2009 році принц Ендрю нібито заплатив Джуффре відступні, щоб скандалу не було. Але у 2019 році Епштейн наклав на себе руки, і американка подала в суд на Ендрю.

Фото: Принц Ендрю (Getty Images)

Свою провину принц Ендрю так і не визнав, а королева позбавила сина всіх військових звань і титулів. Щоб завершити цей скандал, королівській родині довелося витратити близько 12 млн фунтів стерлінгів.

Сам принц Ендрю на деякий час зник з публічного простору, щоб скандал і емоції навколо нього вщухли. Йому навіть рекомендували виїхати їхні країни.

Варто відзначити, що свою матір він відвідував регулярно, але потайки й з королевою у нього були дуже теплі стосунки.