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Шорты-бермуды остаются на пике популярности этим летом: с чем носить трендовую вещь

Шорты-бермуды в моде летом 2024 года (Фото: instagram.com/jariatudanita)
Автор: Любовь Блажко

Бермуды - это актуальная модель шорт, которая дополнит ваш летний гардероб. А главная положительная особенность этой вещи в том, что она подходит к любому типу фигуры.

С чем носить трендовую одежду, подробно рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

В первую очередь, обратите внимание на классический джинсовый вариант, который станет базой для многих образов. Такую вещь можно совмещать как с любимыми спортивными топами, так и с удобными майками или блузами.

 

Белые шорты-бермуды пригодятся для особых случаев. Скомбинируйте их с актуальной обувью и удлиненным пиджаком. Также не забудьте об аксессуарах, чтобы максимально стилизовать образ.

С чем носить белые шорты-бермуды (Фото: instagram.com/irmatessar)

Далее можете увидеть сразу несколько вариантов, которые пригодятся как для ежедневных поездок в офис, так и для чего-нибудь более расслабленного: прогулок, похода в кино или свиданий. Совместите их с любимыми рубашками, широкими футболками и пиджаками.

С чем носить шорты-бермуды летом 2024 (Фото: instagram.com/allinstyleofficial)

Если вы любительница каблуков, в комбинации с ними шорты-бермуды будут смотреться особенно изысканно.

Кроме того, разбавить образ можно яркими деталями, например, как показано ниже. Также смело комбинируйте бежевые шорты-бермуды с базовой рубашкой приятного оттенка, добавьте красные босоножки и сумочку. Завершите все это стилизованными солнцезащитными очками.

Тренд лета 2024 - шорты-бермуды (Фото: instagram.com/fabulousmag)

Если вы обожаете пастельные оттенки, следующий образ может вам понравиться. Обратите внимание на бежевые шорты-бермуды, длина которых чуть ниже колена. Дополните их белой блузой, топом, классическими балетками, а также добавьте пиджак, подобранный в тон к шортам.

Шорты-бермуды 2024 - стильный образ (Фото: instagram.com/tatianadrodionova)

Если ищете аутфит, который подойдет для многих случаев и будет максимально комфортным, посмотрите на фото ниже. Скомбинируйте черные шорты-бермуды с белым верхом и разбавьте все это серыми или коричневыми балетками. Также разнообразить образ можно сумкой с броским принтом и трендовой оправой очков.

Стильный и удобный образ (Фото: instagram.com/theshoppingchronicles)

Если же все-таки для вас главное - лаконичность, тогда обратите внимание на следующий возможный образ. Совместите шорты-бермуды с любимыми босоножками и классической блузой-топом. Для максимальной изысканности соберите волосы в тугой пучок снизу, добавьте аксессуары в виде серьг и солнцезащитных очков.

 

Если захотите чего-нибудь по-настоящему летнего и легкого, возьмите себе на заметку следующий наряд. Выберите белый вариант шорт и скомбинируйте их с майкой-блузой. Подчеркните одежду обувью на каблуке и объемно уложенными волосами.

Шорты-бермуды - вариант модного образа (Фото: instagram.com/lalternativastyle)

Также почитайте, какую обувь выбрать под летнее платье.

А еще мы рассказывали о сумках, которые уже давно вышли из моды и выдают безвкусицу.

Для написания материала были использованы источники: Instagram-страницы модных блогеров и магазинов rachelove, styled.bysansha, lalternativastyle, theshoppingchronicles, tatianadrodionova, fabulousmag, allinstyleofficial, irmatessar, jariatudanita.

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