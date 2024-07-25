Шорты-бермуды остаются на пике популярности этим летом: с чем носить трендовую вещь

Бермуды - это актуальная модель шорт, которая дополнит ваш летний гардероб. А главная положительная особенность этой вещи в том, что она подходит к любому типу фигуры.
С чем носить трендовую одежду, подробно рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В первую очередь, обратите внимание на классический джинсовый вариант, который станет базой для многих образов. Такую вещь можно совмещать как с любимыми спортивными топами, так и с удобными майками или блузами.
Белые шорты-бермуды пригодятся для особых случаев. Скомбинируйте их с актуальной обувью и удлиненным пиджаком. Также не забудьте об аксессуарах, чтобы максимально стилизовать образ.
Далее можете увидеть сразу несколько вариантов, которые пригодятся как для ежедневных поездок в офис, так и для чего-нибудь более расслабленного: прогулок, похода в кино или свиданий. Совместите их с любимыми рубашками, широкими футболками и пиджаками.
Если вы любительница каблуков, в комбинации с ними шорты-бермуды будут смотреться особенно изысканно.
Кроме того, разбавить образ можно яркими деталями, например, как показано ниже. Также смело комбинируйте бежевые шорты-бермуды с базовой рубашкой приятного оттенка, добавьте красные босоножки и сумочку. Завершите все это стилизованными солнцезащитными очками.
Если вы обожаете пастельные оттенки, следующий образ может вам понравиться. Обратите внимание на бежевые шорты-бермуды, длина которых чуть ниже колена. Дополните их белой блузой, топом, классическими балетками, а также добавьте пиджак, подобранный в тон к шортам.
Если ищете аутфит, который подойдет для многих случаев и будет максимально комфортным, посмотрите на фото ниже. Скомбинируйте черные шорты-бермуды с белым верхом и разбавьте все это серыми или коричневыми балетками. Также разнообразить образ можно сумкой с броским принтом и трендовой оправой очков.
Если же все-таки для вас главное - лаконичность, тогда обратите внимание на следующий возможный образ. Совместите шорты-бермуды с любимыми босоножками и классической блузой-топом. Для максимальной изысканности соберите волосы в тугой пучок снизу, добавьте аксессуары в виде серьг и солнцезащитных очков.
Если захотите чего-нибудь по-настоящему летнего и легкого, возьмите себе на заметку следующий наряд. Выберите белый вариант шорт и скомбинируйте их с майкой-блузой. Подчеркните одежду обувью на каблуке и объемно уложенными волосами.
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Для написания материала были использованы источники: Instagram-страницы модных блогеров и магазинов rachelove, styled.bysansha, lalternativastyle, theshoppingchronicles, tatianadrodionova, fabulousmag, allinstyleofficial, irmatessar, jariatudanita.