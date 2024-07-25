Шорты-бермуды остаются на пике популярности этим летом: с чем носить трендовую вещь

В первую очередь, обратите внимание на классический джинсовый вариант, который станет базой для многих образов. Такую вещь можно совмещать как с любимыми спортивными топами, так и с удобными майками или блузами.

Белые шорты-бермуды пригодятся для особых случаев. Скомбинируйте их с актуальной обувью и удлиненным пиджаком. Также не забудьте об аксессуарах, чтобы максимально стилизовать образ.

С чем носить белые шорты-бермуды (Фото: instagram.com/irmatessar)

Далее можете увидеть сразу несколько вариантов, которые пригодятся как для ежедневных поездок в офис, так и для чего-нибудь более расслабленного: прогулок, похода в кино или свиданий. Совместите их с любимыми рубашками, широкими футболками и пиджаками.

С чем носить шорты-бермуды летом 2024 (Фото: instagram.com/allinstyleofficial)

Если вы любительница каблуков, в комбинации с ними шорты-бермуды будут смотреться особенно изысканно.

Кроме того, разбавить образ можно яркими деталями, например, как показано ниже. Также смело комбинируйте бежевые шорты-бермуды с базовой рубашкой приятного оттенка, добавьте красные босоножки и сумочку. Завершите все это стилизованными солнцезащитными очками.

Тренд лета 2024 - шорты-бермуды (Фото: instagram.com/fabulousmag)

Если вы обожаете пастельные оттенки, следующий образ может вам понравиться. Обратите внимание на бежевые шорты-бермуды, длина которых чуть ниже колена. Дополните их белой блузой, топом, классическими балетками, а также добавьте пиджак, подобранный в тон к шортам.

Шорты-бермуды 2024 - стильный образ (Фото: instagram.com/tatianadrodionova)

Если ищете аутфит, который подойдет для многих случаев и будет максимально комфортным, посмотрите на фото ниже. Скомбинируйте черные шорты-бермуды с белым верхом и разбавьте все это серыми или коричневыми балетками. Также разнообразить образ можно сумкой с броским принтом и трендовой оправой очков.

Стильный и удобный образ (Фото: instagram.com/theshoppingchronicles)

Если же все-таки для вас главное - лаконичность, тогда обратите внимание на следующий возможный образ. Совместите шорты-бермуды с любимыми босоножками и классической блузой-топом. Для максимальной изысканности соберите волосы в тугой пучок снизу, добавьте аксессуары в виде серьг и солнцезащитных очков.

Если захотите чего-нибудь по-настоящему летнего и легкого, возьмите себе на заметку следующий наряд. Выберите белый вариант шорт и скомбинируйте их с майкой-блузой. Подчеркните одежду обувью на каблуке и объемно уложенными волосами.

Шорты-бермуды - вариант модного образа (Фото: instagram.com/lalternativastyle)