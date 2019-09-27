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Кошовий стане учасником Танців з зірками 2019 (фото)

STYLERТелешоу    27.09.2019 - 13:04
Кошовий стане учасником Танців з зірками 2019 (фото)
Кошовий стане учасником Танців з зірками (колаж РБК-Україна)

Євген Кошовий візьме участь у прямому ефірі Танців з зірками 29 вересня

Євген Кошовий стане учасником шоу Танці з зірками 2019. Так, лідер студії "Квартал 95" буде ведучим під час прямого ефіру популярного танцювального проекту на 1+1, який пройде під темою "Вечір кінофільмів" - зіркові учасники 29 вересня відтворять на паркеті сцени з відомих кінострічок і перетворяться на своїх улюблених кумирів.

До речі, пару Кошовому на балконі складе експерт програми "Поверніть мені красу" Анна Буткевич. Крім того, ведучі також з'явиться в нових яскравих амплуа - вони перетворяться в несподівані для глядачів образи.

Кошовий стане учасником Танців з зірками 2019 (фото)

Євген Кошовий

Кошовий стане учасником Танців з зірками 2019 (фото)

Анна Буткевич

У шостому ефірі шанувальників Танців з зірками чекає неймовірно ніжний контемпорарі від шоумена Володимира Остапчука і торішньої переможниці проекту Ілони Гвоздьової. Пара відтворить сюжет з драматичного фільму "Титанік".

"Тренуємося 24/7, щоб на цей раз "підірвати" паркет. Думаю, що ми з Ілоною здивуємо вас ще більше", - написав Остапчук в своєму Instagram.

Кошовий стане учасником Танців з зірками 2019 (фото)

Мішина Ксенія і Женя Кіт

Пристрасні актриса Ксенія Мішина та хореограф Женя Кіт знову спробують запалити зал, але на цей раз феєричним джазом з фільму "Чикаго".

Сексуальний Даніель Салем і Юлія Сахневич занурять глядачів у ліричну і ніжну румбу під саундтрек до фільму "Народження зірки".

Актор Олексій Яровенко та хореограф Олена Шоптенко вразять номером у стилі фільму "Джокер". Продюсери обіцяють перетворити Олену в загадкову Харлі Квінн, а Олексія - в небезпечного Джокера.

Кошовий стане учасником Танців з зірками 2019 (фото)

Олексій Яровенко та Олена Шоптенко

Також відомо, що під час шоу будуть виступати музичні експериментатори і новатори - група The Hardkiss, яка нещодавно показала темну сторону любові у містичному кліпі "Жива".

Кошовий стане учасником Танців з зірками 2019 (фото)

Даніель Салем і Юлія Сахневич

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