Шонн Пенн побував на Донбасі: побачив наслідки російської агресії своїми очима (фото)

Шонн Пенн побував на Донбасі (фото: facebook.com/pressjfo.news)

"Побачити своїми очима наслідки російської агресії Шон Пенн зміг, відвідавши один з населених пунктів Приазов'я, який найбільше відчув на собі всю силу "братської" любові прихильників кремлівської експансії", - йдеться в повідомленні.

Шонн Пенн побував на Донбасі (фото: facebook.com/pressjfo.news)

Крім того, Шонн Пенн зміг поспілкуватися з українськими військовослужбовцями, які захищають українські землі.

Шонн Пенн побував на Донбасі (фото: facebook.com/pressjfo.news)

Для американця стало несподіванкою те, що в лавах українських військових дуже багато жінок, які не просто служать, а нарівні з усіма виконують бойові завдання і керують бойовими підрозділами на лінії зіткнення.

Шонн Пенн побував на Донбасі (фото: facebook.com/pressjfo.news)

На фото також видно, що він побував у селі Бердянське, яке знаходиться в Донецькій області недалеко від Маріуполя.

Шонн Пенн побував на Донбасі (фото: facebook.com/pressjfo.news)