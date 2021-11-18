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Шонн Пенн побував на Донбасі: побачив наслідки російської агресії своїми очима (фото)

Автор: Styler

Шонн Пенн прилетів в Україну, щоб зняти документальний фільм про події на Майдані. Оскароносний американський актор і режисер вже встиг відвідати в Києві Алею Героїв Небесної Сотні, а тепер також побував на Донбасі.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Операції об'єднаних сил.

Шонн Пенн побував на Донбасі (фото: facebook.com/pressjfo.news)

"Побачити своїми очима наслідки російської агресії Шон Пенн зміг, відвідавши один з населених пунктів Приазов'я, який найбільше відчув на собі всю силу "братської" любові прихильників кремлівської експансії", - йдеться в повідомленні.

Шонн Пенн побував на Донбасі (фото: facebook.com/pressjfo.news)

Крім того, Шонн Пенн зміг поспілкуватися з українськими військовослужбовцями, які захищають українські землі.

Шонн Пенн побував на Донбасі (фото: facebook.com/pressjfo.news)

Для американця стало несподіванкою те, що в лавах українських військових дуже багато жінок, які не просто служать, а нарівні з усіма виконують бойові завдання і керують бойовими підрозділами на лінії зіткнення.

Шонн Пенн побував на Донбасі (фото: facebook.com/pressjfo.news)

На фото також видно, що він побував у селі Бердянське, яке знаходиться в Донецькій області недалеко від Маріуполя.

Шонн Пенн побував на Донбасі (фото: facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, на Донбасі терористи вбили 24-річну військову ЗСУ Тетяну Алхімову. Дівчина загинула в Луганській області в зоні ООС під час виконання бойового завдання.

Ми також писали про те, що в Полтавській області помер боєць ЗСУ, який супроводжував на батьківщину тіло загиблого на Донбасі побратима.

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