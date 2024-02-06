"Шокирован и расстроен": Премьер-министр Британии прокомментировал диагноз короля Чарльза III

Риши Сунак прокомментировал диагноз короля Чарльза III

Риши Сунак сказал, что он был шокирован и расстроен после того, как Букингемский дворец обнародовал диагноз короля.

"Конечно, как и все остальные, шокирован и расстроен, и все наши мысли с ним и его семьей. К счастью, это было обнаружено рано, и я надеюсь, что король получает необходимое лечение и полностью поправится", - сказал Сунак.

Также министр заявил, что выздоровление Чарльза это то, на что все надеются и молятся, и он, конечно, постоянно с ним общается и будет продолжать общаться с королем в обычном режиме.

Риши Сунак (фото: instagram.com/rishisunakmp)

"Он будет в наших мыслях и наших молитвах, многие семьи по всей стране, слушая это, будут тронуты тем же, и они знают, что это значит для каждого. Так что мы просто будем поддерживать его, и, надеюсь, мы сможем пройти через это как можно скорее", - продолжает свою речь Сунак.

Политика спросили, разговаривал ли он с Чарльзом и продолжатся ли их личные встречи, на что он дал исчерпывающий ответ.

"Мы не пытаемся вдаваться в подробности, но я постоянно с ним общаюсь и это будет продолжаться", - отметил премьер-министр.

Сунак отреагировал еще на Instagram-stories, добавив заявление дворца и свой комментарий.

"Желаю Его Величеству полного и быстрого выздоровления. Я не сомневаюсь, что он скоро вернется в полную силу, и я знаю, что вся страна будет желать ему успеха", - пишет министр.

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Напомним, что в начале этой недели Букингемский дворец сообщил, что после процедуры лечения увеличение простаты в январе у короля диагностировали форму рака.

"Король благодарен своей медицинской команде за их быстрое вмешательство, которое стало возможным благодаря его недавней больничной операции. Он остается вполне положительным по своему лечению и с нетерпением ждет скорейшего возвращения к полноценному исполнению общественных обязанностей", - говорится в заявлении.

Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это может помочь общественности понять всех больных раком.

Король Чарльз III (фото: instagram.com/theroyalfamily)