Топ-3 рецептов десертов и выпечки ко Дню святого Валентина, которые очаруют вторую половинку
День святого Валентина - это прекрасный повод признаться в любви и приготовить что-то особенное для своей второй половинки. Ведь любовь можно показать не только словами и подарками, но и вкусными десертами.
РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие рецепты вкусной выпечки и десертов ко Дню Влюбленных.
Печенье в виде сердечек
Печенье в виде сердечек - милая выпечка ко Дню Влюбленных (фото: Freepik)
Печенье в виде сердечек - простая выпечка, которая понравится тем, кто не слишком любит десерты с кремом. Для приготовления этой выпечки на День святого Валентина нужны эти ингредиенты:
- мука - 320 г
- яйца - 3 шт.
- сахар - 100 г
- соль - 2 г
- сметана - 100 мл
- крахмал - 40 г
- разрыхлитель - 7 г
- сахар ванильный - 10 г
Как готовить печенье в виде сердечек
Для того, чтобы приготовить романтическое печенье ко Дню святого Валентина, разбейте яйца в миску, всыпьте к ним соль и сахар. Тщательно перемешайте смесь, после чего добавьте сметану.
Еще раз перемешайте ингредиенты и постепенно добавьте предварительно просеянную муку вместе с ванильным сахаром, крахмалом и разрыхлителем. Готовое тесто будет немного липким.
Присыпьте мукой рабочую поверхность и раскатайте тесто в пласт толщиной 5 мм. Вырежьте из него сердечки с помощью формочки, переложите их на заставленный пергаментом противень.
Выпекайте печенье в виде сердечек около 12 минут при температуре 180 градусов. Охлажденную выпечку присыпьте сахарной пудрой.
Клубничный чизкейк в банках
Клубничный чизкейк в банках - стильный десерт ко Дню святого Валентина (иллюстративное фото: Freepik)
Чизкейк - идеальный сладкий десерт для праздника влюбленных. Чтобы сделать его незабываемым, приготовьте чизкейк в банках. Такая стильная подача добавляет особой романтики и создает праздничную атмосферу.
Для приготовления этого десерта нужны следующие ингредиенты:
- вода - 650 мл
- печенье "топленое молоко" - 350 г
- творог - 400 г
- сметана - 250 мл
- сливочное масло - 110 мл
- сгущенное молоко - 2 ст. л.
- желатин - 20 г
- сахар - 140 г
- ванильный сахар - 10 г
- клубничное желе - 90 г
- клубника - 300 г
Как готовить клубничный чизкейк в банках
Для приготовления клубничного чизкейка без выпекания, измельчите печенье в крошку с помощью блендера. Растопите масло и смешайте его с крошкой, добавив сгущенное молоко.
Разложите смесь по баночкам и плотно утрамбуйте слой. Поместите баночки в холодильник на 15 минут, а тем временем приготовьте наполнение.
Залейте желатин 250 мл горячей воды, размешайте до однородной консистенции. Затем густой желатин необходимо подогреть для растапливания и охладить до комнатной температуры.
В отдельной миске перебейте творог со сметаной, обычным и ванильным сахаром до однородности. Добавьте желатин и перемешайте массу. Разлейте творожную начинку по баночкам и поставьте чизкейк в морозилку на 20 минут.
Тем временем залейте клубничное желе водой, перемешав смесь до однородной консистенции. Свежие или предварительно размороженные ягоды клубники нарежьте на небольшие кусочки и разложите по баночкам.
Залейте чизкейк клубничным желе комнатной температуры и поместите в холодильник до полного застывания, накрыв баночки крышками или пищевой пленкой.
Яблочный тарт
Яблочный тарт - классическая выпечка к празднику (скриншот / Simple Plate)
Яблочный тарт - классическая выпечка, которая может стать отличным десертом на День святого Валентина. Чтобы приготовить ароматный и нежный яблочный тарт, нужны эти ингредиенты:
- печенье - 200 г
- сок лимона - из 0,5 лимона
- миндаль - 70 г
- сливочное масло - 80 г
- яблоки - 4 шт.
- яйцо - 3 шт.
- молоко - 150 г
- мед - 3 ст. л.
- сахар - 2 ст. л.
Как готовить яблочный тарт
Для приготовления основы яблочного тарта измельчите печенье и миндаль в крошку и смешайте с растопленным сливочным маслом. Выложите "тесто" в форму для выпекания в виде сердца и плотно утрамбуйте, сформировав стенки.
В глубокую миску налейте холодную воду и добавьте сок из половинки лимона - это сделает яблоки более мягкими. Удалите из яблок семена и плодоножку, а затем нарежьте фрукты на тонкие ломтики.
Сначала поместите яблоки в миску с холодной водой и лимонным соком, а затем слегка промокните бумажными полотенцами. Составьте из кусочков яблок розы, которые необходимо выложить в форму с тестом.
Как готовить яблочный тарт (скриншот / Simple Plate)
Смешайте 1 яйцо с 2 желтками, добавив сахар и молоко. Залейте смесью тарт и выпекайте десерт в течение 35 минут при температуре 180 градусов.
Для того, чтобы десерт был еще вкуснее, смажьте его растопленным медом с небольшим количеством масла и выпекайте еще в течение 10 минут.
Кстати, недавно мы писали о том, как можно провести День святого Валентина.
А также рассказывали рецепты изысканного ужина для Дня Влюбленных.
При написании материала использовались такие источники: кулинарный YouTube-канал "ТІАНА готувати просто", кулинарный YouTube-канал "ПРОСТО СМАЧНО З ВІТАЛІНОЮ", кулинарный YouTube-канал "Simple Plate".