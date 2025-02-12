ua en ru
Ср, 12 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Наполеон" с банановым кремом: рецепт известного десерта от Эктора

Среда 12 февраля 2025 07:35
UA EN RU
"Наполеон" с банановым кремом: рецепт известного десерта от Эктора Как готовить "Наполеон" по рецепту Эктора (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Торт "Наполеон" с банановым кремом - это новое, интересное сочетание классического десерта с нежным фруктовым вкусом. Этот торт станет отличным вариантом для романтического ужина в День Влюбленных или просто для сладкого момента в любой день.

О том, как готовить "Наполеон" с банановым кремом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу Эктора Хименеса-Браво.

Что нужно для "Наполеона"

Для того, чтобы приготовить этот известный десерт по рецепту Эктора, нужны такие ингредиенты:

  • мука пшеничная - 450-500 г
  • банан - 1 шт.
  • яйца - 3 шт.
  • сливочное масло - 330 г
  • холодная питьевая вода - 150 г
  • молоко - 1 л
  • соль - 1 ч. л.
  • уксус - 1 ст. л.
  • сахар - 200 г;
  • кукурузный крахмал - 70 г

Как готовить "Наполеон" с банановым кремом

Для того, чтобы приготовить торт "Наполеон", заморозьте или хорошенько охладите масло. Натрите на терке 250 г продукта, всыпьте к нему пшеничную муку. Перетрите ингредиенты в крошку.

В отдельной миске взбейте с водой 1 яйцо, добавив уксус и соль. Затем влейте смесь к крошке. Хотя можно сразу добавить эти ингредиенты к муке с маслом, дополнительный шаг облегчит замешивание теста.

Когда масса приобретет однородную консистенцию, заверните тесто в пищевую пленку и положите в холодильник на 3-5 часов. После охлаждения тесто нужно поделить на много одинаковых частей.
&quot;Наполеон&quot; с банановым кремом: рецепт известного десерта от Эктора
Как готовить торт "Наполеон" (иллюстративное фото: Freepik)

Раскатайте каждый кусочек теста в тонкий пласт - будущую лепешку. Чтобы тесто не поднималось во время выпекания, слегка поколите корж вилкой.

Переложите коржи на застеленный пергаментом противень и выпекайте при температуре 170 градусов, около 5-10 минут. Готовый корж должен быть золотистого цвета.

Для приготовления крема взбейте остальные яйца с сахаром и крахмалом, используя венчик. Молоко нужно нагреть до легкого кипения, а затем снять с огня и влить в него яичную смесь, перемешивая жидкость.

Поставьте кастрюлю с кремом на огонь и доведите смесь до кипения и загустения. Тогда добавьте оставшееся холодное масло, а также очищенный, нарезанный на кусочки банан. Перебейте смесь блендером для однородной консистенции крема. Подождите, пока крем остынет.

Один корж измельчите в крошку, а остальные щедро смажьте кремом. Выложите коржи один на другой и присыпьте крошкой с коржа. Верхний слой торта украсьте ягодами или фруктами.

Кстати, недавно мы писали о том, как готовить португальское пирожное паштель де ната.

Читайте также, как готовить маковник с яблоками.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецепты Готовка
NEWS
РФ ударила баллистикой по Киеву: есть попадания обломков, пожары, погибший и пострадавшие
РФ ударила баллистикой по Киеву: есть попадания обломков, пожары, погибший и пострадавшие