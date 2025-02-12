"Наполеон" с банановым кремом: рецепт известного десерта от Эктора

Торт "Наполеон" с банановым кремом - это новое, интересное сочетание классического десерта с нежным фруктовым вкусом. Этот торт станет отличным вариантом для романтического ужина в День Влюбленных или просто для сладкого момента в любой день.

О том, как готовить "Наполеон" с банановым кремом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу Эктора Хименеса-Браво.

Что нужно для "Наполеона"

Для того, чтобы приготовить этот известный десерт по рецепту Эктора, нужны такие ингредиенты:

мука пшеничная - 450-500 г

банан - 1 шт.

яйца - 3 шт.

сливочное масло - 330 г

холодная питьевая вода - 150 г

молоко - 1 л

соль - 1 ч. л.

уксус - 1 ст. л.

сахар - 200 г;

кукурузный крахмал - 70 г

Как готовить "Наполеон" с банановым кремом

Для того, чтобы приготовить торт "Наполеон", заморозьте или хорошенько охладите масло. Натрите на терке 250 г продукта, всыпьте к нему пшеничную муку. Перетрите ингредиенты в крошку.

В отдельной миске взбейте с водой 1 яйцо, добавив уксус и соль. Затем влейте смесь к крошке. Хотя можно сразу добавить эти ингредиенты к муке с маслом, дополнительный шаг облегчит замешивание теста.

Когда масса приобретет однородную консистенцию, заверните тесто в пищевую пленку и положите в холодильник на 3-5 часов. После охлаждения тесто нужно поделить на много одинаковых частей.



Как готовить торт "Наполеон" (иллюстративное фото: Freepik)

Раскатайте каждый кусочек теста в тонкий пласт - будущую лепешку. Чтобы тесто не поднималось во время выпекания, слегка поколите корж вилкой.

Переложите коржи на застеленный пергаментом противень и выпекайте при температуре 170 градусов, около 5-10 минут. Готовый корж должен быть золотистого цвета.

Для приготовления крема взбейте остальные яйца с сахаром и крахмалом, используя венчик. Молоко нужно нагреть до легкого кипения, а затем снять с огня и влить в него яичную смесь, перемешивая жидкость.

Поставьте кастрюлю с кремом на огонь и доведите смесь до кипения и загустения. Тогда добавьте оставшееся холодное масло, а также очищенный, нарезанный на кусочки банан. Перебейте смесь блендером для однородной консистенции крема. Подождите, пока крем остынет.

Один корж измельчите в крошку, а остальные щедро смажьте кремом. Выложите коржи один на другой и присыпьте крошкой с коржа. Верхний слой торта украсьте ягодами или фруктами.