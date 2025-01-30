Шоколадные маффины, в которые невозможно не влюбиться: простой рецепт сладостей

Что нужно для шоколадных маффинов

Для того, чтобы приготовить шоколадные маффины с какао и шоколадом, необходимы эти ингредиенты:

мука - 160 г

яйцо - 1 шт.

молоко - 135 мл

масло - 90 г

какао - 30 г

сахар - 90 г

разрыхлитель - 8 г

темный шоколад - 75 г

Как готовить шоколадные маффины

Приготовление шоколадных маффинов чрезвычайно простое. Разбейте яйца в глубокую миску для теста, всыпьте к ним сахар. Ингредиенты нужно перемешать венчиком до максимально однородной консистенции.

Растопите масло до жидкого состояния; при этом оно не должно быть горячим. Влейте масло к яйцам с сахаром, а также добавьте молоко.

Еще раз тщательно перемешайте ингредиенты до однородности. После этого просейте в яичную массу какао, используя сито, чтобы не было комочков.

Затем в несколько этапов просейте в массу муку и разрыхлитель. Также можно сначала просеять сухие ингредиенты в другую посуду, а затем постепенно добавлять в яичную массу.

Для того, чтобы сделать шоколадные маффины еще лучше, в тесто можно добавить термостабильный темный шоколад. Тогда частички шоколада не расплавятся после выпекания.



Как готовить шоколадные маффины (скриншот / Mil Alexx. Рецепты и приготовления)

Разложите тесто по формочкам для кексов, заполнив их примерно на 80%, ведь тесто будет вырастать при запекании. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте маффины около 20-25 минут.

Чтобы убедиться, что шоколадные маффины готовы, их необходимо проткнуть зубочисткой. Если она чистая - маффины готовы. Дополнительно выпечку можно украсить растопленным шоколадом.