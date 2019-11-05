Сходив на концерт Кобзона: на Донбасі знищили терориста (фото)

На Донбасі знищили бойовика з відомого і небезпечного угруповання "Привид". Терорист Олександр Миронюк був ліквідований українськими бійцями 4 листопада 2019 року. Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі військовий ВСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

За інформацією українського бійця, терорист був у чорному списку сайту "Миротворець". Він проживав у Луганській області в місті Голубівка, на момент смерті йому було 48 років.

Убитий терорист Олександр Миронюк (Штефан Штірліц/Telegram)

"200 бригада. 04.11.19 Миронюк "Мирон" Олександр з "Привиду" сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Все буде Україна, і перемога за нами!" – написав Анатолій Штефан.

На Донбасі убитий бойовик Олександр Миронюк (Штефан Штірліц/Telegram)

Нагадаємо, що угрупування "Привид" орудує на тимчасово непідконтрольній українському уряду території Луганської області.