Шмигалю подарували кота в мішку. У прямому сенсі (фото)

Денис Шмигаль в Раді отримав кота в мішку. Оригінальний "подарунок" кандидатові на посаду прем'єр-міністра України під час позачергового засідання Ради піднесла народний депутат від партії "Голос" Юлія Клименко.

Під час свого виступу з трибуни парламенту депутат зазначила, що існує загроза того, що новий Кабмін буде "міні-урядом Януковича". Також Клименко підкреслила, що українцям і нардепам "слуги народу" пропонують голосувати за "кота в мішку".

Після своєї промови нардеп сказала, що вона "на всяк випадок" хоче подарувати Шмыгалю кота в мішку.

"Ми хочемо, щоб ви витягли своїх котів з мішка і показали їх українським громадянам. Виймайте своїх котів з мішка! Розкажіть людям правду! Розкажіть, як ви будете реформувати країну", - сказала Клименко.

З цими словами вона дістала з мішка, на якому був портрет Віктора Януковича, м'яку іграшку - котика. При цьому на плюшевій мордочці у іграшки був наклеєний портрет іншого чиновника.

Денис Шмигаль отримав кота в мішку від Юлії Клименко (фото: РБК-Україна)

Такий перформанс з боку нардепа повеселив присутніх у залі депутатів. Вони відреагували на виступ Клименко оплесками.

Але спікер Дмитро Разумков сказав, що "дитячим іграшкам місце у дитячих будинках, а не в Раді".

Додамо, що 4 березня Верховна Рада проголосувала за нового прем'єр-міністра України та новий склад Кабміну. Денис Шмигаль став новим главою уряду.

Також читайте на РБК-Україна про те, що відомо про новий український уряд.