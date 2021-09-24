Шмигаль зробив заяву про тарифи на газ і світло для українців у новому сезоні

Тарифи на газ

Тариф на газ залишиться незмінним до квітня 2022 року.

"У травні ми запустили річний продукт для людей, де ціна на продукт становить менше ніж 8 грн. Незалежно від коливань на біржах або хабах, ця ціна не змінюється весь опалювальний сезон, до кінця квітня 2022 року", - заявив глава Кабміну.

Тарифи на тепло і гарячу воду

За словами прем'єра, у місцевої влади немає причин піднімати тарифи на тепло і гарячу воду. Він підкреслив, що вже 70% ТКЕ уклали трирічний контракт, а уряд працює над питанням компенсації ТКЕ різниці в тарифах.

"Ми забезпечили всі умови, щоб підвищення цих тарифів не було і будемо на цьому наполягати. "Нафтогаз" уклав трирічний контракт по 7,42 грн за куб газу для цього опалювального сезону. Ця ціна теж не буде збільшуватися і не залежить від ситуації на біржах. Ще раз підкреслю, у місцевих керівників немає об'єктивних причин і підстав підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду. Вони не повинні зрости щодо попереднього опалювального сезону. Вже 70% Теплокомуненерго уклали трирічні контракти з "Нафтогазом", - сказав глава уряду.

Зазначимо, що в липні 2021 року НКРЕКП повідомила про те, що встановлювати тарифи на опалення в Україні тепер буде не уряд, а місцева влада.