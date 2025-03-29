Действительно ли брак ведет к набору веса? Факты, которые вас удивят

Действительно ли брак способствует здоровью и влияет на вес тела? Новое исследование ставит это под сомнение.
Как именно семейное положение и избыточный вес влияют друг на друга, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.
Исследователи Национального института кардиологии в Варшаве обнаружили неожиданную закономерность: женатые мужчины имеют в три раза более высокий риск ожирения по сравнению с холостыми. В рамках исследования были проанализированы медицинские показатели 2 405 человек в Польше со средним возрастом 50 лет. Как выяснилось, брак значительно увеличивает вероятность избыточного веса: на 62% у мужчин и на 39% у женщин. Кроме того, каждый год супружеской жизни дополнительно повышает риск ожирения на 4% у мужчин и 6% у женщин.
Интересно, что эта тенденция не коснулась женщин в такой же степени. Ученые предполагают, что разница объясняется особенностями пищевых привычек и отношением к собственному здоровью. Мужчины, вступая в брак, чаще меняют свои пищевые предпочтения, позволяя себе больше калорийной пищи. В то же время женщины продолжают следить за своей внешностью, что может уменьшать риски избыточного веса.
Польские ученые подвергли сомнению предыдущие выводы о положительном влиянии брака на здоровье мужчин. Например, прошлогоднее исследование среди 7 000 канадцев показало, что брак способствует "оптимальному старению". Другие научные работы также доказывали, что супружеская жизнь связана со сниженным уровнем курения, ограниченным употреблением алкоголя, здоровыми привычками питания и более частым обращением к врачам.
В частности, исследование, опубликованное в 2011 году в Американском журнале эпидемиологии, доказывало, что женатые мужчины имеют более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний и более высокий уровень выживаемости после сердечных приступов. Однако новые данные заставляют пересмотреть эти убеждения, ведь ожирение является весомым фактором риска развития хронических болезней.
По данным исследования, опубликованного в журнале "Ланцет", с 1990 по 2021 год количество людей с избыточным весом и ожирением в мире выросло вдвое. На 2021 год 2,11 миллиарда взрослых и 493 миллиона молодых людей имели лишний вес.
Ожирение определяется как индекс массы тела (ИМТ) 30 или более, а избыточный вес - как ИМТ от 25 до 29,9. Эти состояния повышают риск развития диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, рака, метаболического синдрома, обструктивного апноэ во сне и многих других опасных недугов.
Хотя точные механизмы борьбы с ожирением еще исследуются, эксперты советуют придерживаться нескольких ключевых принципов:
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