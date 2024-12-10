12 компьютерных игр, которые помогут вам грамотно распоряжаться деньгами и экономить

Финансовая грамотность становится все важнее в современном мире, и обучение ей можно превратить в увлекательный процесс. Компьютерные игры помогают понять сложные финансовые концепции, такие как управление бюджетом, инвестиции и сбережения, в игровой и доступной форме.

Про 12 игр, которые помогут вам развить эти полезные навыки и сделать шаг к финансовой свободе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологическую платформу CYPHER Learning .

Как геймификация и серьезные игры могут помочь в обучении финансовой грамотности?

Серьезные игры создаются с целью достижения результатов, выходящих за рамки развлекательных целей. Это может быть обучение навыкам, мотивация к желаемым действиям или проведение исследований.

Геймификация - это использование игровых механик в неигровых средах. К игровым механикам относятся такие элементы, как уровни, награды и учебные материалы.

Эти методы используют естественное стремление людей учиться через игру, предоставляя практические возможности для принятия финансовых решений в безопасной среде. Они предлагают индивидуализированные опыты, которые учитывают различные стили обучения и уровни навыков, способствуя более глубокому пониманию и усвоению финансовых концепций.

Игры по финансовой грамотности для взрослых

FDIC Money Smart

Money Smart предлагает множество ресурсов для преподавателей и студентов, позволяющих им изучать финансы с помощью практических занятий, включая тесты и игры для оценки финансовой осведомленности.

В этой программе учащиеся узнают о займах, зарабатывании, защите и сбережении денег.

Financial Football

Financial Football - увлекательная и конкурентная игра, разработанная Visa. Этот интерактивный опыт использует азарт футбола, чтобы научить игроков финансовым концепциям.

Игроки отвечают на финансовые вопросы, чтобы продвигаться по полю и набирать важные “финансовые” тачдауны. Это отличный инструмент для взрослых, которые хотят освежить свои финансовые знания в веселой и интерактивной форме.

Time for Payback

Time for Payback - это игра, имитирующая финансовые решения, которые студенты должны принимать, чтобы управлять студенческой жизнью и не только.

Игроки имеют возможность сделать выбор в отношении студенческих кредитов, работы на неполный рабочий день и расходов на проживание, одновременно пытаясь получить высшее образование без чрезмерных долгов. Это идеальная игра для молодых людей, готовящихся к жизни после окончания колледжа.

SPENT

SPENT - это мощная онлайн-игра, которая помещает игроков в сценарий жизни от зарплаты до зарплаты. Игра представляет реалистичные сценарии, требующие принятия сложных финансовых решений, подчеркивая трудности, с которыми сталкиваются многие люди, совмещая обязанности и низкие доходы.

SPENT дает открывающий глаза опыт, который способствует сопереживанию и финансовой осведомленности, побуждая взрослых принимать более обоснованные решения на пути к финансовому благополучию.

Charge!

Charge! - это интерактивная игра, обучающая игроков управлению кредитными картами и долгами. В процессе игры пользователям необходимо принимать решения о новых покупках, ожидаемых платежах и процентных ставках, чтобы поддерживать хороший кредитный рейтинг.

Хотя открыть новую кредитную линию довольно просто, ответственное управление требует совершенно других навыков.

Таким образом, Charge! становится полезным инструментом для понимания сложностей управления кредитами, который может пригодиться во взрослом возрасте.

Игры по финансовой грамотности для старшеклассников

Banzai

Banzai - это интерактивная онлайн-платформа, которая предлагает практические финансовые сценарии для старшеклассников. Она помогает учащимся понять бюджетирование, сбережения и управление непредвиденными расходами с помощью увлекательных симуляций.

В мероприятиях, рассчитанных на три разные возрастные группы, ученики учатся управлять своими деньгами и проверяют свои навыки принятия решений, когда дело касается расходов.

EverFi

EverFi предоставляет комплексный набор цифровых курсов, охватывающих различные финансовые темы. От базового бюджетирования до инвестирования, эта игра использует видео, анимацию и интерактивные упражнения для поощрения вовлеченности студентов.

EverFi также включает курсы для самостоятельного обучения для учащихся начальной, средней и старшей школы. На каждом уровне есть определенный фокус, связанный с возрастом и пониманием концепции. Это эффективный и увлекательный способ переводить учащихся от простых к сложным финансовым темам в зависимости от их возраста и зрелости.

Nearpod

Nearpod - это обучающая платформа, которая сочетает уроки с оценками в реальном времени и интерактивным опытом обучения. Опции финансовой грамотности платформы помогают педагогам охватывать такие важные темы, как кредит, налоги и бюджетирование, что делает ее идеальной для учащихся старших классов.

Обучающая платформа Nearpod также создана для предоставления ответов открытого типа, тестов, опросов и видеороликов с ретроспективными вопросами.

Money Magic

Money Magic - это веселая интерактивная игра, которая учит студентов зарабатывать, экономить и тратить деньги разумно. Захватывающая графика и сценарии игры помогают проиллюстрировать последствия финансовых решений.

В этой игре есть персонаж по имени Энцо, который должен управлять своими расходами, чтобы добраться до Лас-Вегаса и выступить в качестве фокусника. Это интерактивная и очень визуально увлекательная игра для студентов, которая учит принимать решения о расходах и смотреть на влияние этих результатов на их “воображаемый” бюджет.

Practical Money Skills

Разработанный Visa, Practical Money Skills предлагает ряд игр и ресурсов, предназначенных для обучения финансовой грамотности. Некоторые игры, включая Cash Puzzler, Peter the Pig's Money Counter, the Payoff, рассчитаны на детей от пяти лет.

Сайт также предлагает планы уроков и видео для учеников от подготовительного класса до старшей школы, колледжа и для детей с особыми потребностями. Популярные темы включают бюджетирование, управление долгами, борьбу с кражей личных данных и создание сберегательного счета.

Quizizz

Quizizz предоставляет настраиваемые тесты по различным финансовым темам. Учителя могут создавать собственные тесты или использовать готовые задания для проверки знаний учеников в увлекательной и интерактивной форме.

Эта игровая обучающая платформа включает готовые игры для использования учителями при тестировании учащихся по новым концепциям финансовой грамотности. Учителя могут искать в библиотеке тест или готовый урок, а также настраивать его в зависимости от потребностей.

Hit the Road

Hit the Road - это интерактивная приключенческая игра, в которой студенты изучают бюджетирование, сбережения и принятие разумных финансовых решений. Игроки должны управлять бюджетом во время путешествий, сталкиваясь с непредвиденными тратами и принимая решения о расходах.