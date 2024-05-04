RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Желудок скажет вам "спасибо": 6 продуктов, которые должны быть в рационе

Названы продукты, которые полезны для желудка (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Правильные пищевые привычки - основа здоровья. Есть целый ряд доступных продуктов, которые могут улучшить пищеварительный процесс и наладить работу желудка и кишечника.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instgaram-страницу медицинского сообщества "Zdorovishi razom".

Потребляйте больше клетчатки

Эксперты рассказали, что для здорового кишечника вам нужна клетчатка из разных источников, таких как:

  • цельнозерновой хлеб
  • коричневый рис
  • фрукты и овощи
  • фасоль
  • овсянка
  • пейте много жидкости

Важно помнить, что потребление достаточного количества чистой воды необходимо для здорового пищеварения. Жидкость помогает отходам проходить через вашу пищеварительную систему.

Пребиотики в рационе

Пробиотики - это так называемые "полезные бактерии", которые естественно встречаются в нашем кишечнике.

Пробиотики можно найти в живом натуральном йогурте или форме добавок в аптеке. Впрочем, перед началом приема пробиотиков обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом.

Интересно и то, что имбирь также обладает полезными свойствами и может уменьшить воспаление в кишечнике и облегчить пищеварение. В то же время зеленый чай, содержащий антиоксиданты, способствует здоровому пищеварению.

Что вредит желудку

Чем сильнее зажарена какая-нибудь пища - картофель, курица или даже рыба - тем больше усилий приходится прилагать организму, чтобы ее переварить. Если устраивать такие нагрузки регулярно, в результате может развиться желудочно-кишечное расстройство.

В магазинных соках очень много сахара и совсем нет клетчатки, которая не только помогает контролировать скорость всасывания сахара в кровь, но и необходима для здоровья кишечника. Вместо соков ешьте свежие фрукты и овощи - они гораздо полезнее.

К тому же копчености вообще не полезны для организма, а употреблять их в пустой желудок тем более не стоит. Это очень тяжелая пища для желудка, которая долго переваривается и может вызвать спазмы.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
ЖелудокРацион