Шле з небес тепло свого серця: зворушлива історія життя загиблого курсанта з Ан-26

Авіакатастрофа в Чугуєві забрала життя 26 із 27 людей, які знаходилися на борту літака Ан-26. Серед загиблих був курсант Андрій Роспотнюк, який близько місяця тому відзначив своє 21-річчя.

Хлопець вирішив стати авіатором і продовжити сімейну традицію, перейнявши "естафету" від своєї мами. Вона проходила службу і служить досі в авіаційній бригаді тактичної авіації ПВК "Центр". Про це передає АрміяInform.

Андрій після закінчення 9 класу переїхав з рідного Миргорода до Чернігова, де вступив до ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Як розповідають командири, майбутній льотчик мав успіхи в оволодінні знаннями та навичками військової справи, а свій талант і совість хлопець направив саме на профільні предмети, щоб вступити до Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

І ось у липні 2017 року Роспотнюк із гордістю одягнув однострій курсанта.

"Коли Андрій приїжджав у відпустку додому, то заряджав усіх своєю енергетикою й позитивом", - каже його колишня однокласниця Ірина.

Дівчина пам'ятає курсанта веселим і товариським, який завжди знаходив потрібні слова для підтримки та був готовий без вагань прийти на допомогу у скруту.

"Про свою майбутню професію розповідав із захопленням, а небо любив, немов дівчину", - додала Ірина.

За спогадами друзів дитинства і сусідів, Андрій запам'ятався їм як живий і допитливий хлопчик.

"Він дуже рано подорослішав. Хоча і виховувала його мама Ольга Степанівна, але головним авторитетом для хлопця був його дідусь Юрій Петрович. Від нього Андрій перейняв цілеспрямованість та сумлінність, дисциплінованість і гостре відчуття справедливості", - розповіла пані Наталя, мешканка будинку, де пройшло дитинство Роспотнюка.

Рідні та друзі молодого курсанта називають його надійним та справжнім. Близькі Андрія кажуть у ці скорботні дні в пам'ять по юнакові не вогник свічки горить, а він з небес шле кожному з нас тепло свого серця.

"Він залишився вірним мрії до останньої миті життя. Не зрадить курсант Андрій Роспотнюк їй і на небесах", - йдеться в матеріалі.

Андрій Роспотнюк (фото: armyinform.com.ua)

Раніше повідомлялося, що донька загиблого штурмана Ан-26 не може піти до школи, тому що вдову льотчика принижують.

Нагадаємо, що у Харкові попрощалися з Віталієм Вільховим, який вижив в момент катастрофи, але помер на ранок 26 вересня від страшних опіків 90 відсотків тіла.