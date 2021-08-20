Шквальний вітер, похолодання і грози: де очікується найнеприємніша погода

Погода в Україні в п'ятницю, 20 серпня, очікується прохолодна і місцями пройдуть грозові дощі. Синоптики попереджають, що можливе посилення вітру майже у всіх регіонах країни.

Схід України затягне хмарами та очікуються дощі з грозами. Посилиться вітер, але температура поки опускатися не буде. Вночі в регіоні від +14 до +18 градусів, вдень +26 + 30 градусів.

У південній частині дощі з грозами прогнозуються в Криму та Херсонській області, в інших – без істотних опадів. Очікується посилення вітру до штормових значень. Вночі в регіоні + 15 +17 градусів, вдень від +25 до +27 градусів, місцями до + 28 градусів. У Криму пройдуть грозові дощі, посилиться вітер. Вночі + 15 +17 градусів, вдень +24 + 26 градусів.

На півночі країни без істотних опадів, сухо. Можливе посилення вітру до штормових значень. Вночі + 14 +16 градусів, вдень від +25 до + 27 градусів.

У західній частині країни опади не прогнозуються, можливий сильний вітер. Вночі в регіоні від +12 до +14 градусів, вдень прогріється до +23 + 25 градусів.

У центральній частині країни без істотних опадів, сильний вітер. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +14 +16 градусів, вдень прогріється до +25 + 27 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 20 серпня

Погода в Києві

20 серпня в Києві буде сухо і сонячно. Вітер північний, до 7-12 м/с.вночі в столиці +14 +16 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +25 до +27 градусів.

Як показують карти, з неділі в Києві почне опускатися температура повітря, а 24 серпня в столицю прийде погіршення погоди та похолодання. Очікуються грозові дощі та зливи, температура опуститься до +22 градусів.

Карта погоди в Києві