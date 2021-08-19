В Україні оголошено штормове попередження: під загрозою 7 областей
Фото: в Україні оголошено штормове попередження (УНІАН)
УкрГідрометцентр оголосив штормове попередження на завтра. Під загрозою 7 областей та окупований Крим.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Завтра у південно-східній частині, Харківській та Полтавській областях грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с.
Зазначимо, на сайті УкрГідрометцентру вказано, що завтра дощі та грози будуть у Харківській, Луганській, Полтавській, Донецькій, Дніпровській, Запорізькій та Херсонській областях, а також в Криму.
Нагадаємо, українців цього тижня чекають довгі вихідні, які триватимуть з 21 по 24 серпня. Синоптики дали прогноз погоди на ці дні.
Зазначимо, циклон Luciano несе в Україну похолодання з грозовими дощами.