В тернопольской школе ввели 200-балльную систему оценивания: как она работает и зачем нужна

В 28-й тернопольской школе ввели 200-балльную систему оценивания вместо 12-балльной. Такое количество баллов ученики должны получить в сумме до завершения семестра. Администрация школы с помощью такого новшества хочет подготовить выпускников к обучению в университетах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал " Суспільного ".

Как работает необычная система

Ученики могут получать баллы как за выполнение заданий, так и за посещение. За задания им ставят более высокие оценки, хотя для этого и нужно больше поработать, рассказывают будущие абитуриенты.

"В этом году у нас есть мотивация делать больше задач, потому что за это мы получаем оценки выше. С одной стороны, это легче, а с другой надо усилия прилагать", - говорит одиннадцатиклассник Константин Куч.

Кроме того, дети могут самостоятельно посчитать свои баллы в электронном журнале и определить свою успеваемость. Такая прозрачность работает на появление ответственности за свои знания и образование в целом.

"Я была удивлена, ведь не слышала, что в школах была 200-балльная система, это было неожиданно и довольно интересно. Можно определить приоритеты на задачи, есть задачи, у которых меньше баллов, ты можешь их не делать, если тебе труднее" , - рассказывает журналистам ученица Каролина Казюра.

200 баллов по определенной шкале можно перевести в 12-балльную систему, очень напоминающую систему сдачи НМТ или ВНО.

Зачем ввели такую систему

В прошлом учебном году 200-балльную систему ввели для 10-классников, а на этот раз для всех 9, 10 и 11 классов.

"Эта система, которая применяется в высших учебных заведениях, именно в нашей школе есть адаптированная школьных реалий. Оценка потеряла свой карательный эффект, она потеряла влияние на формирование негативных эмоций детей. Просто ребенок себе, как в кошелек складывает свои баллы", - объясняет директор школы Лилия Вавринов.

200-балльная система оценивания поможет детям адаптироваться к сдаче вступительных экзаменов и к системе оценки в ВУЗах, где преобладает модульное 200, или 100-балльная система.

Добавим, что статья 17 Закона Украины "О полном общем среднем образовании" позволяет каждому учебному заведению разрабатывать собственную шкалу оценивания.