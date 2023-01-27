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Школьники в Броварах, которые спасали детей в садике после авиакатастрофы, получили награды (фото)

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Бровари, Пятница 27 января 2023 20:09
Школьники в Броварах, которые спасали детей в садике после авиакатастрофы, получили награды (фото) Фото: старшеклассников из Броваров наградили за помощь в спасении детей после падения вертолета на садик (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Владимир Костырин

Ученики Броварской школы, которые в первые минуты после трагической авиакатастрофы 18 января на территории детского садика помогали спасать малышей, были отмечены наградами.

О награждении четырех отважных старшеклассников 27 января рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

В день крушения вертолета EC 225 LP, в результате чего погибли 14 человек, подростки Андрей Даценко, Антон Прищепа, Виктор Комиссаров и Глеб Касьян были одними из первых, кто бросился на помощь пострадавшим. Старшеклассники переносили детей из садика в безопасное место - подальше от пламени после взрыва вертолета и обломков.

Школьники в Броварах, которые спасали детей в садике после авиакатастрофы, получили награды (фото)

Отважные старшеклассники из Броваров были награждены за помощь, оказанную сразу после авиакрушения 18 января (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Спасатели отметили, что мужественные школьники без раздумий бросились на помощь и делали все, что могли.

Старшеклассники успокаивали детей, оказывали им необходимую помощь, а также разыскивали родителей малышей.

Школьники в Броварах, которые спасали детей в садике после авиакатастрофы, получили награды (фото)Школьники в Броварах, которые спасали детей в садике после авиакатастрофы, получили награды (фото)

Награждение школьников из Броваров, которые бросились на помощь после авиакатастрофы на территории садика 18 января (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Ребята, мы благодарны вам за помощь и хочется надеяться, что в будущем вы сможете спасать людей уже на профессиональном уровне", - сказал начальник Главного управления ГСЧС Киевской области Анатолий Мусиевич во время награждения.

Также главный спасатель Киевщины добавил, что двери их учебных заведений всегда открыты для юных героев.

Школьники в Броварах, которые спасали детей в садике после авиакатастрофы, получили награды (фото)

Старшеклассники из Броваров Андрей Даценко, Антон Прищепа, Виктор Комиссаров и Глеб Касьян, которые помогали спасать детей после крушения вертолета 18 января (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Украинцы восхищаются храбрым поступком школьников

В комментариях к публикации в сети украинцы восхищаются поступком старшеклассников, благодарят их за храбрость, а также - родителей школьников, которые воспитали сыновей настоящими героями.

  • Молодцы, ребята не растерялись, а вовремя оказали помощь и спасли человеческие жизни! Гордимся! Благодарность родителям за таких Героев!
  • Благодарна родителям за воспитание, учителям за развитие, а вами, дорогие, горжусь! За вами будущее!
  • Молоды ребята. Родители могут гордиться своими сыновьями. Смелые и добрые.
  • Гордость наша!!! Молодцы! Взрослые в таком шоке теряются, а дети справились! Большая благодарность родителям за воспитание!!! Победим однозначно!!!
  • Молодцы ребята, проявили мужество и не растерялись!

Авиакатастрофа в Броварах

Утром 18 января в Броварах на детский садик упал вертолет, на борту которого находилось руководство МВД, включая министра Дениса Монастырского.

Всего погибли 14 человек, из них один ребенок - девочка. Также из-за авиакатастрофы пострадали 25 человек, среди них 11 детей.

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В настоящее время СБУ рассматривает 3 версии причин трагедии, а именно: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета или умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

Также правительство поручило создать специальную рабочую группу, которая возьмет на контроль расследование падения вертолета в Броварах.

Добавим, что и. о. министра внутренних дел Украины Игорь Клименко пообещал поскорее установить причины трагедии.

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