Ці школи можуть відправити на карантин вже у вересні: МОЗ назвало умови
Питання про переведення України в "жовту" зону карантину може бути ухвалено вже на початку наступного тижня. Наразі в уряді вже ухвалили рішення про "жовті" і "зелені" COVID-сертифікати, відповідно до наявності яких буде вирішуватися питання про закриття шкіл.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ, посилаючись на постанову Кабінету міністрів № 1236. Вона була опублікована 13 серпня і набуде чинності протягом семи днів.
При переведенні України в "жовту" зону навчальні заклади працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників з "жовтими" чи "зеленими" COVID-сертифікатами.
У разі введення "червоного" рівня епідемічної небезпеки заклади освіти працюватимуть лише якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат.
Що означає "жовтий" і "червоний" сертифікат?
Згідно з новими змінами, COVID-сертифікат матиме дві опції (так звані "жовтий" або "зелений") та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19.
Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.
Які обмеження діятимуть у "жовтій" зоні карантину?
Буде заборонено:
- масові заходи за участю більш як 1 особи на 4 кв. метри площі будівлі або території,
- заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,
- заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів,
- робота закладів освіти, окрім тих, де менше 80% персоналу мають жовтий чи зелений COVID-сертифікат.
При цьому обмеження не будуть застосовуватися у разі наявності у понад 80% персоналу та 100% відвідувачів закладів чи заходів, крім осіб, які не досягли 18 років, "жовтих" або "зелених" COVID-сертифікатів.
Важливо!
COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі, друкувати на папері відповідного кольору не потрібно.
Зазначимо, що в Україні рішення про посилення карантину розглядатиметься на початку наступного тижня. Очікується, що всю країну переведуть в "жовту" зону. Це рішення буде прийнято, коли набуде чинності постанова уряду, про яку ми писали вище. Поки що підстав для "помаранчевих" або "червоних" зон на рівні регіонів немає.
Нагадаємо, що в Україні спалах коронавірусу. Станом на 15 вересня в Україні 4640 нових заражень.