Школи і лікарні можуть перейти у приватні руки: усі подробиці

В Україні школи і лікарні можуть перейти у приватні руки (фото: РБК-Україна)

В Україні метро, школи і лікарні можуть перейти у приватні руки

В Україні стає популярною концесія - форма передачі держмайна в приватні руки. Закон "Про концесію" набув чинності ще 20 жовтня 2019 року. Раніше подібний закон існував і раніше, але він був недієздатним.

Після прийняття оновленої редакції закону цілий ряд об'єктів вже передається в концесію. Нещодавно екс-міністр економрозвитку Тимофій Милованов заявив, що у планах – передача в концесію вузів і лікарень.

На відміну від оренди, той, хто отримує держмайно в своє розпорядження, повинен реконструювати отримане держмайно, вести нове будівництво і покращувати дісталися йому державні об'єкти. Про це повідомляє "Сегодня".

Що можуть здати в концесію

Об'єктом концесії можуть бути будь-які об'єкти державної чи комунальної власності, які відносяться до будь-якій сфері. Концесіонеру можуть передаватися земельні ділянки для будівництва нових об'єктів, включаючи доріг.

Держава або місцева влада можуть передавати в концесію право надавати соціально значущі послуги. Тобто комунальні, транспортні, освітні та інші.

Крім того, у концесію можуть передавати державні університети, лікарні, а також комунальні школи, дитсадки, аеропорти і вокзали. Передача в концесію деяких об'єктів передбачає обмеження. Наприклад, це стосується природних монополій та автомобільних доріг.

Що не можуть передати в концесію

У концесію не можуть передати виробництво і ремонт зброї, ліси, діяльність з видобутку корисних копалин.

За користування концесійними об'єктами треба буде платити. Але за більшість послуг, які надає держава, українці і так платять, включаючи проїзд, комунальні послуги і т. д.

На думку експертів, концесія буде корисною для України, оскільки дозволить відновити об'єкти державної інфраструктури без залучення коштів з бюджету, а лише за рахунок приватного капіталу.

При цьому існує також думка про те, що в Україні в даний момент немає умов для широкого використання концесії.

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