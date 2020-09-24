Скандал з помилками про Київ у шкільному підручнику: у МОН зробили заяву

Школярі (фото: freepik.com)

У міністерстві відреагували на "історичні" помилки в підручнику для першого класу

У Міносвіти України прокоментували скандал з підручником з української мови, в якому знайшли прикру помилку про дату заснування Києва. Мова йде про підручник для першого класу, на сторінках якого було зазначено, нібито столицю заснували в 19 столітті.

На ляп звернули увагу користувачі мережі, опублікувавши скрін із грубою помилкою про вік Києва. Також у підручнику заодно на вісім століть "омолодили" Софійський собор та Києво-Печерську лавру.

У прес-службі МОН України заявили, що зазначений підручник (автор - доктор педагогічних наук Ольга Хорошковська) не відповідає типовим освітнім програмам і вимогам Нової української школи.

Крім того, він понад 5 років не використовується як базовий підручник в освітньому процесі.

У міністерстві звернули увагу, що перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН для використання в початковій школі у 2020/2021 навчальному році, містить нові підручники для 1-3 класів закладів загальної середньої освіти.

Нагадаємо, нещодавно в Чернівцях стався курйозний випадок - на автора підручника з української мови поскаржилися "копам" через незрозумілі слова.

Також ми писали про те, що раніше в українських шкільних підручниках знайшли приховану рекламу. Такий несподіваний "маркетинговий хід" виявили в підручниках з української мови для 3 класу.