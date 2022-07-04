Школярка з Чернівців обрізала довге волосся, аби допомогти ЗСУ: фото неймовірного вчинку

У Чернівцях школярка Софія обстригла довге волосся, щоб допомогти Збройним силам України.
Про це на Facebook-сторінці повідомила мама дівчинки Анна Мартин.
За словами жінка, вага зрізаного волосся коштувала п'ять тисяч гривень, ще тисячу додали благодійники.
Виручені гроші передали на покупку тепловізора та дальноміра для одного з підрозділів.
"Наші прекрасні коси відростуть, а наразі потрібно зберегти життя наших воїнів та захисників. І хоч це дуже маленька частинка потрібної суми. Ми віримо в перемогу!" - йдеться у повідомленні.
У Чернівцях школярка обрізала довге волосся, аби допомогти армії (facebook.com/Анна Мартин)
У коментарях користувачі здивовані від вчинку дівчинки та пишуть, що батьки правильно виховали дівчину.
У Чернівцях школярка обрізала довге волосся, аби допомогти армії (facebook.com/Анна Мартин)
Додамо, що такі неймовірні вчинки дітей не поодинокі. Раніше 9-річна українка також обрізала волосся, щоб допомогти ЗСУ.
Також ми писали, що школярка з Іспанії пожертвувала своїм волоссям заради порятунку 6-річної львів'янки.