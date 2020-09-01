У школах розповіли, як зміниться навчання з вересня

Фото: учні на уроці (facebook.com/koda.gov.ua_1)

В Україні розпочався навчальний рік в умовах пандемії. Сьогодні початкові, середні, середні спеціальні і вищі навчальні заклади відзначають День знань.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Уроки карантину: як будуть працювати школи в новому навчальному році".

Директор школи-ліцею №6 ім. Назарія Яремчука у Тернополі Олександр Остапчук повідомив виданню, що в його школі вирішили розділити час початку занять: молодша школа приходить на 8:30, а середня і старша - на 8:15.

Також у тернопільській школі класи розділять на дві групи, які будуть відвідувати уроки по черзі.

"Зараз наш навчальний цикл буде розрахований на два, а не один тиждень. Таким чином вчителі три теми повинні викласти за два уроки", - пояснив Остапчук.

Такий же підхід і в Харківській загальноосвітній школі №160. Директор Лариса Шевченко каже, що молодша школа буде починати заняття в 8 ранку. Середня та старша - в 8:30.

У кожній із київських шкіл навчання буде відрізнятися, вважає директор школи №5 Світлана Олексюк. У її школі частину занять вчителі будуть проводити в актовому залі, ще частину - на вулиці. В цілях безпеки носити підручники додому учні не будуть. Їх рекомендують залишати в школі, а вдома навчатися за допомогою гаджетів і комп'ютерів.

Деякі дисципліни (інформатика або мистецтво) для середньої школи будуть викладатися тільки дистанційно, пояснила Олексюк. Крім того, для окремих класів можуть вводити один день навчання віддалено. Запускати дітей всередину школи перед початком занять будуть в різний час, але самі уроки почнуться однаково - в 9 ранку.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Чернівецької гімназії №5 - спеціалізована школа I ст. №23 Галина Фурдига говорить, що в їхній школі будуть навчати дистанційно. Для кожного класу створений його Classroom.

У Тисменицькій спеціалізованій школі з поглибленим вивченням окремих предметів до 15 вересня також будуть проводити навчання віддалено, розповіла виданню директор Марія Люта.

Нагадаємо, сьогодні в школах України починається новий навчальний рік, проте через пандемію коронавірусу формат навчання істотно зміниться.

Зазначимо, в Україні виявили ще 2088 нових випадків коронавірусу.