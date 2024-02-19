В школе во Львовской области открыли выставку, посвященную московской царице

В одном из городков во Львовской области разгорается скандал из-за выставки в школе. В селе Мурованое, возле Хирова, почтили Марину Мнишек, которая была из польской семьи, но стала московской царицей.

Детали об этой выставке рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Facebook военнослужащего 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Антона Петровского.

Кто такая Марина Мнишек

Польская семья Мнишек когда-то давно владела землями в районе села Мурованое, и именно в этой местности родилась Марина Мнишек. В 1605 году она вышла замуж за московского царя Лжедмитрия I и стала московской царицей. После убийства царя Марина откупилась драгоценностями и деньгами, чтобы добраться до польского лагеря. Но потом ее схватили.

В 1608 году она стала женой Лжедмитрия II и вместе с ним пыталась захватить Москву. Но им это не удалось, в 1610 году ее муж погиб. Незадолго до этого она родила наследника царской короны Ивана Дмитриевича.

После гибели мужа Марина сошлась с атаманом донских казаков Иваном Заруцким, который обещал посадить на трон ее сына. Но в 1613 году Земский собор провозгласил царем Михаила Романова, лишил прав на престолонаследие Марину и ее сына.

В 1614 году Марина с Заруцким отправились в Астрахань, где собирались создать свое государство. Впоследствии их схватили и по приказу царя Михаила в Москве - Заруцкого посадили на кол, 4-летнего Ивана Дмитриевича повесили, а Марину Мнишек заключили в тюрьму в Коломне. Впоследствии она умерла (или ее убили).

Что случилось в школе села Мурованое

"Во Львовской области торжественно открыли выставку, посвященную московской царице и ее семье. Да, вы все верно читаете. Это не ошибка. В селе Мурованое возле Хирова в школе (!!!) открыли выставку, посвященную польской семье Мнишек, в частности Марине Мнишек, которая была московской царицей, а родилась в этом селе. На плакате выставки даже не постеснялись об этом гордо написать (что она была московской царицей)!" – написал Антон Петровский.

Он добавил, что церемония открытия выставки была великолепна, жгли свечи и молились за Марину Мнишек.

"На открытии выставки жгли свечу и молились за эту московскую царицу! Нет, это не смешно!", – говорит Петровский.

По мнению военного, в помещении этого украинского учебного заведения можно было посвятить школьное пространство украинским фигурам – уроженцам этих земель, боровшихся за независимую Украину.

Это, в частности, Михаил Кокоць - командир курсов военных старшин УПА, которые действовали в с. действовавшие в с.Тарнавка, Василий Цапяк - инструктор общества "Січ", организатор соответствующих спортивных обществ в окрестных селах Хировщины, Владимир и Иван Босаки - легендарные деятели национально-освободительного движения этой территории и многие другие. В школе решили почтить поляков, которые были московскими царями движения этой территории и многие другие.

"Здесь бесспорно этим вопросом должна заняться Служба безопасности Украины. Все, кто причастен к открытию этой выставки, должны получить подозрения. Но мы подходим к глобальной проблеме. У нас отсутствует политика национальной памяти государства в школах. Украинские дети до сих пор не понимают для чего им украинское государство и кто за него боролся в разные периоды нашей истории. Мы должны научиться чествовать нашу украинскую национальную элиту. Украинская молодежь должна понимать, за что они будут готовы идти в армию когда придет время", - считает военный.

фото: facebook.com/Антон Петровский