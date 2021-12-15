У Запоріжжі маму попросили не приводити дитину до школи через "борги": не здала гроші на подарунки

У Запоріжжі у школі №103 виник скандал через побори. Зокрема, маму першокласниці батьківський комітет попросив не приводити дитину до школи через "борги". Все через те, що жінка не здала гроші на подарунки у класі.

Так, батьківський комітет у школі збирав гроші на подарунки дітям до Дня святого Миколая та Нового року. Однак, одна мама гроші не здала, а тому її попросили не приводити дитину до школи у певні дати.

"Ольга, так і не дочекалася вашої відповіді та дій. Я так розумію, що вашій дитині подарунки не потрібні. Велике прохання до вас, щоб не ображати дитину, не приводьте її в школу, оскільки будуть дарувати подарунки решті дітям",– написала вона.

У Запоріжжі через побори виник скандал (facebook.com/groups/"Хочу вчитись" ГО)

Потім мама дівчинки звернулася до заступника директора школи. Там їй пояснили, що жінка все не так зрозуміла.

"Включився вже традиційний шантаж туалетним папером, милом тощо. Адже якщо не здаси на це гроші у фонд класу, то нехай страждає твоя дитина, витирається рукою і так ходить. Все це відбувалося у батьківському чаті", – сказала мама.

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У Запоріжжі через побори виник скандал (facebook.com/groups/"Хочу вчитись" ГО)

Також жінка додала, що на 1 вересня збирали по 400 гривень, далі щомісяця побори по 100 гривень. Окрім того, на прохання надати звіт із цих грошей, батьківський комітет відмовився його скидати та наполягали на особистій зустрічі.