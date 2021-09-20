У школі Львівської області діти не можуть ходити в туалет: їх знімають на телефони і підглядають

У Львівській області в деяких школах в туалетах для учнів відсутні двері. Санвузли розділені тільки перегородками.

Туалети без дверей

Мами двох учениць шкіл Червонограда скаржаться, їх дочки не можуть користуватися туалетом, бо він без дверей. За дівчатками підглядають хлопчики, а старші учні знімають на камеру молодших.

"Інші фотографують, вони викладають в YouTube, Facebook, кругом. Це взагалі. Я вважаю, що туалети повинні закриватися", - повідомила мама учениці Наталія Самчук.

Як розповіла директор Червоноградської школи №4 Оксана Паламар, туалети без дверей ще недавно були дозволені санітарними нормами.

"У нас туалети чисті. Діти мають комфортні умови, адже ми завжди дотримуємося всіх гігієнічних вимог. Щоб причепити двері, нам треба повністю переробляти всі кабінки", - каже директор.

У школах Червонограда немає дверей в туалетах (suspilne.media)

Встановити двері - не проблема

А ось директор іншої школи в Червонограді вважає, що двері встановити не проблема, це необхідно, щоб учні відчували комфорт. За його словами, в цьому допомогли спонсори.

"Це звичайна плита. Учитель праці порізав її разом з працівником з обслуговування. Вже змонтували, рейки теж зробили", - розповів директор Червоноградської школи №8 Петро Красуляк.

У деяких школах все-таки встановлюють двері в туалетах за допомогою спонсорів (suspilne.media)

У міській раді скаржаться, мовляв, не вистачає грошей, щоб перебудувати всі туалети в школах.

"Капітальний ремонт спареного туалету коштує зараз в 300 тисяч гривень. Це все треба збити, зняти й заново встановити. У мене грошей немає і вимагати від батьків грошей не маю права. Спонсори зараз не дуже щедрі. Десь трошки щось намагаються зробити своїми силами. Як виділять гроші, ми зможемо робити", - сказав керівник Червоноградського відділу освіти Ігор Гомонко.

Проблема є

Відзначимо, що багато дітей не користуються туалетом в таких школах і з нетерпінням біжать додому, щоб скористатися санвузлом. Це, звичайно, неприпустимо, адже ні дорослий, ні дитина не повинна терпіти стільки часу.