Что обязательно должно быть в школьном рюкзаке ребенка для безопасности: точный список

Начинается новый учебный год для школьников. Война продолжается, поэтому во время угрозы обстрелов дети будут находиться в укрытиях. Чтобы такой сложный период дети легче перенесли, родители должны собрать школьнику специальный рюкзак.

Об этом сообщили на сайте Минздрава Украины.

Что должны сделать родители

Чтобы ребенку было легче переносить воздушные тревоги, родителям следует объяснить ему, что именно будет происходить. Откровенно проговорите, что когда ребенок будет в школе, может раздаваться сигнал тревоги, извещающий, что наши Вооруженные силы заметили угрозу.

А такой период необходимо переждать в безопасном месте. Объясните, что учителя имеют четкие инструкции, как действовать, и они позаботятся обо всех школьниках, а детям нужно четко следовать инструкциям учителя.

Также подумайте вместе с ребенком, что следует положить в пакет, который будет храниться в школе на случай тревоги, а что ребенок будет носить с собой в школьном ранце.

Что положить

В частности, в пакет, который будет храниться в школе, следует положить:

любимый снек ребенка длительного срока хранения (например, печенье, сухофрукты, орешки)

воду (лучше проговорить с администрацией школы, чтобы вода была доступна в укрытие, чтобы ребенок не брал ее с собой)

салфетки (сухие и влажные)

антисептик

лекарства, если ребенок принимает какие-то препараты на постоянной основе

записку, в которой указаны ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников (имена, телефоны, адреса)

телефон или смартчасы и заряженный павербанк (если ребенок еще не пользуется гаджетами, убедитесь, что учитель имеет контакты родителей)

К тому же, кроме базового набора, положите ребенку вещи, которые будут способствовать его комфорту и помогут чувствовать вашу заботу:

карандаши и раскраски, которые помогут отвлечься и заняться чем-нибудь приятным

игрушка, которая нравится ребенку. Это может быть двойник любимой игрушки, которая остается дома

напишите ребенку записку поддержки - это может быть что-то смешное, что развеселит ребенок, или слова поддержки, или просто смайлик

наклейки - беспроигрышное развлечение для всех возрастов. Для старших - это могут быть стикерпаки, которые можно клеить на телефон, чтобы делиться с друзьями

Специалисты говорят, что каждую из этих вещей можно упаковать как небольшой сюрприз, например, обернуть белой обычной бумагой и оставить смешные надписи. Даже если ребенок не умеет читать, сам процесс развертывания сюрпризов будет увлекательным.

Формируя эту часть рюкзака безопасности, учитывайте индивидуальность ребенка и его интересы.

К тому же после пребывания в укрытии поинтересуйтесь, просматривал ли ребенок свой рюкзак, и если да, то что заинтересовало или что еще хотелось бы добавить.