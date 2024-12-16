"Жалею": Руслана призналась, почему ей стыдно за политическую карьеру

Как Руслана комментирует свою политическую карьеру

Певица не скрывает, что политика - одна из ее самых больших ошибок. Сейчас, вспоминая тот этап, она говорит, что не понимала, почему там оказалась.

"Я думаю, вообще за тот период надо извиниться перед Богом. Снесло так с главной дороги. Я очень жалею, очень жалею, это так было не нужно мне. Я не знаю, что я там сделала. Я пошла, сделала подкомитет информационного обеспечения евроатлантической интеграции. Я начала реально продвижение Альянса НАТО в нашей стране", - говорит знаменитость.

"Но когда мне за кулисами потом сказали, что этого делать не надо, причем те, кто меня в политику пригласили, я сказала: "Извините, я похожа на обезьяну? Ну тогда вычеркивайте меня", - добавляет она.

скриншоты из интервью скриншоты из интервью

Лыжичко добавляет, что политика ее настигала на каждом шагу, но эта система, как подчеркивает звезда, "классическая фальшь".

"Я перестала ходить в парламент. Я поняла, что это все было для того, чтобы сделать красивые списки. Это классическая фальшь. Вся политика для меня - неприятная история. Мне один мудрый человек сказал после "Евровидения": "Боюсь, что политики сейчас начнут тебя таскать". Я говорю: "Меня политика не интересует". А она: "Малая, зато ты ее интересуешь". И вот начали бегать за мной. Тогда политика меня настигала на каждом повороте. Но все. Я ушла. Один раз на Майдане показала, второй раз показала", - делится своим мнением селебрити.

"Почему известные люди идут в политику?" - поинтересовался затем у певицы интервьюер.

"Хочешь, искренне скажу? Но это будет скандал. Очень сильный скандал. Я вообще думаю, что в политику идут только из-за того, что можно украсть. Это мое принципиальное убеждение. Больше о политике меня не спрашивайте. Я всегда буду говорить, что политика - это чтобы украсть. Я о нашей политике. Я не говорю о мировой политике, я ее не знаю. Я знаю нашу политику. Я видела бэкграунд, я была внутри и видела это все. И там все неизменно", - откровенно комментирует эту тему Лыжичко.

скриншоты из интервью

Напоследок знаменитость призналась, что тогда, в статусе народного депутата, ей предлагали немалые суммы, чтобы она была "лояльной" к тому или иному человеку. Более того, она даже получала предложения из страны-агрессора РФ, и речь шла не об одном миллионе.

Однако известная украинка, конечно же, отказала. Она говорит, что не знает точных сумм, ведь этими вопросами занимался ее избранник Александр. Себя же селебрити называет человеком, который не хочет вникать в финансовые вопросы.