Кожаные вещи - хит весны 2025: как их носит Катя Осадчая

Кожаная куртка и широкие штаны

Первый образ телеведущая составила с кожаной курткой ярко-рыжего оттенка. Ее она дополнила широкими брюками коричневого оттенка и белым лонгсливом. А сверху на верхнюю одежду накинула красный свитер, чтобы сделать образ многослойным и добавить яркий акцент.



Катя Осадчая показала тренды (фото: instagram.com/kosadcha)

Кожаная куртка и юбка

Для второго образа она подобрала сразу две вещи из такого материала: светло-коричневую куртку и ультракороткую бордовую юбку. Такой лук Осадчая дополнила белой футболкой, а также красными колготками и высокими сапогами.



Катя Осадчая показала, как носить кожаную куртку (фото: instagram.com/kosadcha)

Кожаная юбка и пиджак

А для третьего образа она выбрала пиджак ярко-голубого оттенка в стиле оверсайз и бордовую юбку в длине мини. Чтобы сделать акцент на талии, Катя Осадчая дополнила лук тонким ремнем в тон к юбке. Завершить образ она решила цветными колготками и лакированными сапогами.



Катя Осадчая показала модные луки (фото: instagram.com/kosadcha)

Как сочетать кожаные вещи весной 2025

С футболками и топами

Если вы выбираете кожаную юбку, например, с высокими сапогами, и хотите сделать образ менее строгим, добавьте простую футболку или топ с принтом. Это создаст стильный и уравновешенный лук.

Образ для выхода в свет

Для элегантного образа выбирайте кожаную юбку в сочетании с курткой в классическом стиле или со стеганой моделью. Это позволяет подчеркнуть силуэт, а также сделать образ более интересным и многослойным.

Спортивный стиль

Кожаные юбки и куртки отлично сочетаются с кроссовками или ботинками на платформе, что идеально подходит для создания кэжуал-образов.

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