Кожа лица сухая и чешется: вот о каких проблемах "говорит" тело

Когда чешется лицо, то это вызывает дискомфорт и появляются красные пятна, остающиеся после расчесывания. Такое состояние возникает по некоторым причинам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Livestrong .

Сухость кожи

Дерматолог Брендан Кемп рассказал, что сухость может сделать вашу кожу стянутой и появится зуд.

Сухая кожа может возникнуть где угодно на вашем теле. Это может произойти из-за холодной погоды, особенно если вы проводите длительное время на улице.

Восстановить сухую кожу можно с помощью мягких специальных средств и увлажняющих кремов.

Помните, что чрезмерная очистка может высушить кожу, поэтому умывайтесь ежедневно. Увлажняющие средства можно использовать несколько раз в день.

Зуд после бритья

Если ваше лицо чешется после бритья, то ваша кожа раздражена, может появиться даже сыпь.

Распространенные причины раздражения от бритвы включают сухое бритье, слишком частое бритье и использование тупой бритвы. Это чаще встречается у людей с чувствительной кожей или акне.

Экзема

Экзема - воспалительное состояние, вызывающее сухость, шелушение или кожный зуд. Может поразить любую часть вашего тела, включая лицо. Часто проявляется сухими розовыми участками кожи.

Себорейный дерматит

Себорейный дерматит - это распространенное заболевание кожи, которое характеризуется сыпью на коже головы или лице. Оно может вызвать покраснение и шелушение, похожее на перхоть.

Контактный дерматит

Если ваш зуд появился после использования нового средства, мыла, лосьона или косметики и сопровождается красной сыпью, у вас может быть контактный дерматит.

Это может произойти в результате раздражения кожи аллергеном из окружающей среды или ингредиентом средства по уходу за кожей.

Солнечный ожог

Солнечный ожог на лице - это не только дискомфорт, он может вызвать зуд.

Это воспаление кожи, которое проявляется в виде красноты, отека, тепла и боли.

Если солнечный ожог сильный, то ваша кожа также может начать шелушиться или появятся волдыри.

Лекарства

Иногда зуд на лице или на других частях тела может быть следствием приема новых лекарств, таких как аспирин, некоторых лекарств от артериального давления или опиоидных обезболивающих.

Менее распространенные причины

Зуд не всегда вызван проблемой кожи. В некоторых случаях это может являться симптомом другого типа проблемы со здоровьем. Сюда относятся: