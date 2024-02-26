RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Кожа болтается": украинка с самыми большими скулами похудела на 12 кг и перенесла еще одну "пластику"

Как изменилась Покрищук (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Блогерша Анастасия Покрищук, которую называют украинкой с самыми большими скулами, перенесла очередную пластическую операцию. Как оказалось, недавно женщина похудела на 12 килограммов, а потому захотела "убрать" лишнюю кожу.

Как изменилась Покрищук и почему она снова легла "под нож", рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Instagram-страницы блогерши и турецкой клиники "plastikaistanbul".

Какую операцию сделали Покрищук

Несколько месяцев назад блоггерша рассказывала, что ей вставили новые импланты в ягодицы. Впрочем, на этом операции не закончились. На днях Покрищук отправилась в Турцию, где ей снова сделали "пластику".

"Я сделала лифтинг того места, где глютеопластика. Я похудела на 12 килограммов, еще когда был старый имплант. И эта кожа, где был жир, половина ушла оттуда, все. И эта кожа она остается снизу, фу, болтается. И оно уже никуда не денется никак", - объяснила блогерша.

"Но я хотела больший имплант. А одновременно эти процедуры делать нельзя... Новый имплант сначала стоит слишком высоко, нужно несколько месяцев, чтобы он опустился... И тогда можно уже хорошо, четко убрать все это", - добавила она.

Покрищук сделали новую операцию (скриншоты)

Как выглядит блогерша после "пластики"

Результаты лифтинга Покрищук уже назвала "произведением искусства". Блогерша, у которой вставлены импланты в ягодицах и груди, также делала "пластику" живота и немало инъекций на лице, своим видом довольна.

Покрищук после операций (скриншот)

Кроме этого, фото с блогершей показали на странице клиники. На них можно заметить, что Покрищук действительно сильно похудела. А ягодицы стали будто бы еще больше, чем были до этого.

Покрищук после операции на ягодицах (фото: instagram.com/plastikaistanbul_)

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что украинка с самыми большими скулами показала бойфренда.

Кроме того, недавно стало известно, что Астафьева поразила "настоящим" лицом без макияжа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Звезды шоу-бизнеса