Школьные программы в Украине планируют упростить: что изменится для учеников и учителей

О каком упрощении идет речь

По словам министра образования и науки Украины, так называемое "упрощение" не означает, что программы станут менее качественными.

Речь идет скорее о том, что чиновники пытаются создать для школьников возможность самим углубляться в изучаемую тему.

"Когда мы в "Украинской литературе" даем в год, условно, 42 автора, то понимаем, что дети не углубятся в произведение, качественно его не будут рефлексировать, не будут иметь времени на осмысление поступков героев", - пояснил глава МОН.

Он добавил, что сегодня новейшие технологии и искусственный интеллект помогают "быстро написать любое эссе".

"Для чего же вталкивать детей в ситуацию, где они сознательно вынуждены как-то фальсифицировать", - отметил Лисовой.

Чему МОН планирует научить школьников

Министр подчеркнул, что детям во время учебы важно:

научиться анализировать информацию или пройденный материал

развивать креативное мышление и фантазию

В то же время, если учеников постоянно перегружать, достичь этого будет крайне сложно.

Чиновник уточнил, что школам следует "больше времени уделять усвоению материала".

"Не гнать их (школьников, - Ред.) слишком быстро, не забивать слишком большим количеством второстепенной информации, которая у нас пока, к сожалению, предусмотрена в программе", - добавил он.

Когда появятся упрощенные программы

По мнению Лисового, упрощенные программы - из которых исключат все "второстепенное" - могут появиться для ознакомления учеников и учителей уже летом этого года.

"Не называя дисциплин, скажу так: работаем над двумя большими блоками предметов - гуманитаристика и STEM-блок (естественные науки плюс математика)", - признался глава МОН.

Он добавил, что сейчас "сформировалась хорошая креативная команда людей, которые над этим работают".

"Они изучают образовательные программы и исключают оттуда все второстепенное. Надеемся, летом уже предложим упрощенные программы", - подытожил министр образования и науки Украины.