Школьные программы в Украине планируют упростить: что изменится для учеников и учителей

Реформа системы образования в Украине стартовала еще до полномасштабного вторжения РФ и "большой" войны. Сейчас Министерство образования и науки работает над изменением образовательных программ для базовой школы.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью министра образования и науки Оксена Лисового изданию Hromadske рассказывает, что именно может измениться и когда.
По словам министра образования и науки Украины, так называемое "упрощение" не означает, что программы станут менее качественными.
Речь идет скорее о том, что чиновники пытаются создать для школьников возможность самим углубляться в изучаемую тему.
"Когда мы в "Украинской литературе" даем в год, условно, 42 автора, то понимаем, что дети не углубятся в произведение, качественно его не будут рефлексировать, не будут иметь времени на осмысление поступков героев", - пояснил глава МОН.
Он добавил, что сегодня новейшие технологии и искусственный интеллект помогают "быстро написать любое эссе".
"Для чего же вталкивать детей в ситуацию, где они сознательно вынуждены как-то фальсифицировать", - отметил Лисовой.
Министр подчеркнул, что детям во время учебы важно:
В то же время, если учеников постоянно перегружать, достичь этого будет крайне сложно.
Чиновник уточнил, что школам следует "больше времени уделять усвоению материала".
"Не гнать их (школьников, - Ред.) слишком быстро, не забивать слишком большим количеством второстепенной информации, которая у нас пока, к сожалению, предусмотрена в программе", - добавил он.
По мнению Лисового, упрощенные программы - из которых исключат все "второстепенное" - могут появиться для ознакомления учеников и учителей уже летом этого года.
"Не называя дисциплин, скажу так: работаем над двумя большими блоками предметов - гуманитаристика и STEM-блок (естественные науки плюс математика)", - признался глава МОН.
Он добавил, что сейчас "сформировалась хорошая креативная команда людей, которые над этим работают".
"Они изучают образовательные программы и исключают оттуда все второстепенное. Надеемся, летом уже предложим упрощенные программы", - подытожил министр образования и науки Украины.
Напомним, ранее мы рассказывали, как война изменила систему обучения в Украине.
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