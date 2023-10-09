Носки не помогают. Почему у вас мерзнут ноги и как их можно быстро согреть

Почему мерзнут ноги

Холод в ногах удовольствия не доставляет и вызывает неприятные ощущения. И порой пара толстых шерстяных носков ситуацию не спасает, так как ноги продолжают оставаться холодными, а с ними - и все тело.

Причин для холода в ногах есть несколько. Например, это врожденное свойство, которое передалось по наследству вам от родных. Или же у вас - плохое кровообращение в ногах.

Сильные стрессы и тревога тоже могут вызывать холод в ногах, так как повышается уровень гормона кортизола, более известного, как гормона "бей или беги". В таком состоянии увеличивается частота сердечных сокращений и кровяное давление, а дыхание участится.

Ваш организм реагирует на стресс и направляет ресурсы к вашим основным группам мышц, которые отвечают за ваши действия. Ноги в основные группы мышц не входят, поэтому там снижается кровоток во время стресса.

Также холод в ногах бывает при:

Аутоиммунных заболеваниях

Проблемах кровообращения

Проблемах с гормонами (гипотиреоз, например)

Проблемах с сердечно-сосудистой системой

Закупорка узких артерий или суженые кровеносные сосуды

При состояниях, которые влияют на нервную систему (например, фибромиолгия)

Феномене Рейно

Заболевании периферических артерий

Побочные эффекты от приема некоторых препаратов

Если вы мерзнете время от времени, то, скорее всего, это состояние нормальное. Обычно так бывает при смене температуры воздуха, от усталости, во время простуд.

Порой при воздействии низких температур, вы можете заметить, что руки и ноги уже начали замерзать, а вот тело - теплое. Это потому, что ноги находятся дальше от вашего сердца, и крови необходимо больше времени, чтобы циркулировать к вашим конечностям.

Когда стоит обращаться к врачу

Если у вас мерзнут ноги и при этом появляются следующие симптомы, то вам стоит проконсультироваться с врачом:

Ноги постоянно или очень часто имеют более низкую температуру, чем остальная часть тела

У вас легкая пульсирующая боль в ступнях и пальцах ног, часто онемение пальцев

Ногам необходимо больше времени, чтобы согреться, если вы подвергаетесь воздействию низких температур

У ваших ступней цвет отличается от всего остального тела - более бледный, красный, синий, фиолетовый

Вы испытываете холод в ногах в определенные часы - например, по ночам.

Как быстро согреть ноги

Медики рекомендуют в домашних условиях использовать следующие способы, чтобы согреть ноги:

Носить теплые носки

Регулярно делать зарядку или тренироваться

Носить компрессионные носки или чулки

Соблюдать здоровую, сбалансированную диету

Приподнимайте ноги с помощью специальной подушки

Соблюдайте водный баланс

Кроме того, рекомендуется снизить количество кофеина и регулярно двигаться, если у вас сидячая работа.

А чтобы быстро согреть ноги, попробуйте следующее:

Подтяните ноги к себе или поработайте ногами - такие упражнения можно делать даже лежа. Еще можно зацепить пальцами ног предмет и постепенно его поднимать или перемещать. Это улучшит циркуляцию крови в ногах, и они согреются.

Ванночка для ног. Чтобы быстро согреть ноги, нужно повлиять на сосуды. Вода должна быть не горячей, максимум 30 градусов. Просто опустите ноги в ванночку и наслаждайтесь.

Если ваши ноги регулярно замерзают по ночам, то налейте в бутылку горячую воду и разместите ее в кровати, рядом с ногами. Действуйте осторожно, чтобы вода не разлилась в кровати, и вы не обожглись об бутылку.

При выборе носков обратите внимание, чтобы они были из натуральных нитей и не тесные. Чем они просторнее - тем лучше.

Минимизируйте стрессы и употребление табака - эти два фактора также могут влиять на кровообращение в организме.