Шкарлетт розповів про перемоги освітнього фронту України

Чиновник підбив підсумки навчального року 2021/2022, розповів про випускників "медалістів", про сесію НМТ і результати тестування, про підготовку до початку нового навчального процесу 2022/2023.

Так, міністр висловився про перемоги "освітнього фронту" України.

"За три місяці ми розробили нове комп’ютерне тестування, організували пункти складання тесту в Україні та 32 країнах світу", - зазначив Шкарлет.

Він також наголосив, що кожен абітурієнт був забезпечений правом на доступ до вищої освіти в ході "незалежного і прозорого процесу вступу".

Як пройшла основна сесія НМТ

Вже отримали свої результати по національному мультипредметному тесту 155 790 абітурієнтів, які складали НМТ в період з 22 липня по 2 серпня.

Ті ж, хто брав участь у тестуванні 3-4 серпня, незабаром теж дізнаються підсумки.

Тести за кордоном склали 17 632 українських випускників.

Кращі результати

200 балів, тобто без жодної помилки, отримали:

6473 учасники - з 1 предмету;

1664 учасники - з 2 предметів;

458 учасників - 3 предмети.

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Скільки випускників шкіл і майбутніх першокласників

В Україні випускники 9-х та 11-х класів отримали 566,2 тисячі свідоцтв про здобуття базової та повної загальної середньої освіти.

Ще понад 2 тисячі документів про освіту отримали українські випускники за кордоном.

"Золоті медалі" за підсумками навчального року 2021/22 отримали 14,1 тисячі випускників шкіл, а "срібними" медалістами стали 44 тисяч людей.

До шкіл для зарахування до 1 класів станом на сьогодні подано понад 322 тисячі заяв.