Шкарлетт розповів про перемоги освітнього фронту України

В Україні випускники шкіл та абітурієнти успішно завершили основну сесію національного мультипредметного тесту (спрощений аналог ЗНО) в умовах воєнного стану під час російської повномасштабної війни.
Про це 5 серпня заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму Telegram.
Чиновник підбив підсумки навчального року 2021/2022, розповів про випускників "медалістів", про сесію НМТ і результати тестування, про підготовку до початку нового навчального процесу 2022/2023.
Так, міністр висловився про перемоги "освітнього фронту" України.
"За три місяці ми розробили нове комп’ютерне тестування, організували пункти складання тесту в Україні та 32 країнах світу", - зазначив Шкарлет.
Він також наголосив, що кожен абітурієнт був забезпечений правом на доступ до вищої освіти в ході "незалежного і прозорого процесу вступу".
Вже отримали свої результати по національному мультипредметному тесту 155 790 абітурієнтів, які складали НМТ в період з 22 липня по 2 серпня.
Ті ж, хто брав участь у тестуванні 3-4 серпня, незабаром теж дізнаються підсумки.
Тести за кордоном склали 17 632 українських випускників.
200 балів, тобто без жодної помилки, отримали:
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"Золоті медалі" за підсумками навчального року 2021/22 отримали 14,1 тисячі випускників шкіл, а "срібними" медалістами стали 44 тисяч людей.
До шкіл для зарахування до 1 класів станом на сьогодні подано понад 322 тисячі заяв.
Нагадаємо, перед цим ми писали, як планують розпочати навчання в школах в різних містах України.
Додамо також, що в Офісі освітнього омбудсмена розпочали опитування серед учнів та студентів, їхніх батьків та педагогів, про форму навчання та проблеми освіти під час війни.