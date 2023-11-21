Помогут сохранить средства: ТОП-5 простых советов для экономии топлива

Так устроен этот мир: цены на бензин, дизель и автогаз растут быстрее, чем доходы большинства автомобилистов. Но есть и другие причины принять меры для снижения расхода топлива вашей машиной.

Прежде чем обобщить информацию от автомобильных инженеров и опыт бывалых автовладельцев, напомним читателям, что любому получению денег обязательно предшествует расставание с определенной суммой. Как и при любом другом инвестировании, вложение денежных средств и времени в дело повышения экономичности машины является риском. Но при грамотном подходе успех почти гарантирован.

Устранить технические проблемы

Заводские характеристики автомобиля – в том числе расход топлива – действительны не только для новой машины. Немолодой автомобиль тоже может быть экономичным, но при условии, что в нем исправны по крайней мере основные агрегаты. В первую очередь обратите внимание на следующее:

Т опливная система двигателя . Что у дизеля, что у бензинового мотора форсунки должны быть чистыми и со штатно работающим запорным клапаном. Иначе горючее будет распыляться неправильно, поэтому его сгорание будет неэффективным. Загрязненные распылители можно промыть, дизельные форсунки часто поддаются ремонту, а бензиновые не так дороги и их просто заменяют новыми. Попутно следует проверить, обеспечивает ли топливный насос надлежащее давление в магистрали или рейке;

. Что у дизеля, что у бензинового мотора форсунки должны быть чистыми и со штатно работающим запорным клапаном. Иначе горючее будет распыляться неправильно, поэтому его сгорание будет неэффективным. Загрязненные распылители можно промыть, дизельные форсунки часто поддаются ремонту, а бензиновые не так дороги и их просто заменяют новыми. Попутно следует проверить, обеспечивает ли топливный насос надлежащее давление в магистрали или рейке; С истема зажигания бензинового мотора. Катушки, свечи с проводами и наконечниками – все это довольно капризные элементы, которые нередко становятся причиной перерасхода и банальных сбоев в работе. Свечи в принципе можно почистить, остальные упомянутые компоненты заменяют;

бензинового мотора. Катушки, свечи с проводами и наконечниками – все это довольно капризные элементы, которые нередко становятся причиной перерасхода и банальных сбоев в работе. Свечи в принципе можно почистить, остальные упомянутые компоненты заменяют; Тормоза . Колесные тормозные механизмы старше 3-5 лет из-за коррозии и износа могут “не отпускать” колодки, и одно или несколько колес всегда остаются частично заторможенными. Кроме дополнительных затрат мощности это приводит к порче дисков и колодок, а в худшем случае может "вскипятить" рабочую жидкость и привести к отказу тормозов;

. Колесные тормозные механизмы старше 3-5 лет из-за коррозии и износа могут “не отпускать” колодки, и одно или несколько колес всегда остаются частично заторможенными. Кроме дополнительных затрат мощности это приводит к порче дисков и колодок, а в худшем случае может "вскипятить" рабочую жидкость и привести к отказу тормозов; Датчики. Нечастая, но очень коварная причина высокого аппетита двигателя. Бывает, что из-за проблем с каким-то мелким элементом топливной системы или зажигания электроника переводит двигатель в некий усредненный режим работы – для того, чтобы водитель мог хоть как-то доехать до места ремонта. Но по тем или иным причинам проблема может остаться незамеченной, и эксплуатация будет продолжаться вплоть до так называемой компьютерной диагностики двигателя.

Все упомянутые технические вопросы вполне разрешимы за один визит на СТО. Правда, следует отметить, что при критическом износе агрегата привести его в порядок бывает либо невозможно, либо нерентабельно, и здесь для владельца важно вовремя понять это и определиться с последующей стратегией.

Уместно также напомнить, что исправные и отлаженные системы и узлы автомобиля – залог того, что машина в целом будет служить дольше и не будет донимать неожиданными отказами в пути.

Изменить стиль управления

Нерациональное управление машиной – едва ли не самая распространенная причина ее чрезмерного аппетита. Самое главное для экономичной езды – это держать обороты двигателя в оптимальном диапазоне. У каждого двигателя он свой, но для большинства современных моторов это сектор тахометра между 1500 – 3500 об/мин. Соответственно, и на "автомате" и "механике" надо ездить так, чтобы стрелка в основном держалась в этом промежутке. На многих нынешних машинах на приборной панели есть электронный подсказчик передач, и он настроен именно на экономичность.

Кроме того, для меньшего расхода горючего, соблюдайте следующие правила:

Короткий энергичный разгон до нужной скорости более выгоден, чем затянутый;

На загородной трассе скорость 80 – 90 км/ч для большинства авто наиболее экономична. Если ехать быстрее, расход горючего скачкообразно возрастает;

Не разгоняйтесь зря, если есть большая вероятность того, что в скором времени вам придется тормозить: впереди светофор, перекресток, пешеходный переход, автобусная остановка и т.д.

Большое значение имеет тип маршрутов, по которым вы в основном двигаетесь, в первую очередь, конечно, имеется в виду большой город. Существенно увеличивают расход горючего подъемы, регулируемые перекрестки, загруженные транспортом улочки, участки с разбитым асфальтом. Может быть так, что окружной путь с большим километражом, но по ровной и свободной дороге, будет более выгодным, чем кратчайший путь, скажем, через центр города.

Учитывать температуру двигателя

Только прогретый двигатель потребляет горючее согласно заводским нормам. Поэтому избегайте активной езды, пока силовой агрегат не приобрел рабочую температуру – как правило, это диапазон порядка 95 – 105о С. В то же время, помните, что двигатель быстрее прогревается не на холостом ходу, а во время движения, когда в цилиндрах под погрузкой сгорает больше топлива.

В холодное время года важно, чтобы двигатель во время стоянки не отдавал понапрасну тепло в атмосферу; хороший эффект дает утеплитель капота, и конечно лучше, чтобы он был штатным, возможно, от другой модификации вашей модели.

Не включать лишнего на борту

Любой активированный потребитель энергии на борту повышает расход горючего, потому что с каждой новой включенной лампочкой вашему двигателю труднее проворачивать генератор. К примеру, обогрев заднего стекла или ближний свет фар за час работы "съедает" 0,1 л бензина. А зимой мы включаем также подогревы сидений и лобового стекла, противотуманки, дворники, вентилятор отопителя, а на некоторых дизельных моделях и сам отопитель имеет электрический элемент.

Словом, для экономии топлива нужно внимательнее относиться к включенным потребителям, и возможно, некоторые из них заменить более экономичными – например, фары заменить на аналогичные с LED-лампами, которые потребляют почти в 10 раз меньше энергии.

Конечно, "фильтруя" наиболее важные для вас потребители энергии на борту, не жертвуйте безопасностью ради экономии. По этой же причине мы не упоминали выше о кондиционере, который, между тем, добавляет к аппетиту двигателя около 1 л горючего на каждые 100 км. Высокая температура в салоне плохо влияет на внимание водителя, поэтому в жару лучше его не выключать.

Убрать лишнее с кузова

Если автомобиль часто двигается со скоростью более 50 – 60 км/ч, имеет смысл позаботиться о его аэродинамической чистоте. Конечно, если машина пребывает внешне в заводском состоянии, улучшить плоды труда профессиональных конструкторов вам вряд ли удастся. Но часто бывает, что снаружи авто несет на себе много чужеродного: багажник на крыше, разного рода ветровички и ”мухобойки”, громоздкие антенны, дополнительные спойлеры, большие брызговики. Чем меньше этого "тюнинга" будет на машине, тем меньше она потребляет топлива во время движения на скорости.

Если коротко

Как видим, меры по снижению потребления горючего требуют от владельца некоторых усилий. Но имейте в виду, что многие из них, кроме экономии денег, имеют еще и другие «побочные» эффекты. Автомобиль станет более надежным, передвижение по автотрассам – более безопасным, вид машины – более серьезным. Пусть это будет вам дополнительным стимулом в борьбе за экономичность транспортного средства.



