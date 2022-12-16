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Как по ногтям распознать нехватку витаминов: эксперт назвала 7 тревожных признаков

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Пятница 16 декабря 2022 17:26
Как по ногтям распознать нехватку витаминов: эксперт назвала 7 тревожных признаков На какие болезни указывают трищины и желтизна ногтей (фото: freepik.com)
Автор: Василина Копытко

Здоровые ногти - это не только красота, это еще и свидетельство того, что в организме нет серьезных нарушений и дефицита витаминов. Желтизна и трещины ногтевой пластины должны насторожить человека и побуждать его обратиться к врачу.

О том, как распознать по ногтям проблемы со здоровьем, рассказала нутрициолог Терновик Галина на своей странице в Instagram.

Как распознать по ногтям дефицит витаминов

Здоровая ногтевая пластина не должна иметь трещин, бугорков, бороздок, пятнышек. У нормального ногтя розовый цвет, гладкая поверхность, легкий блеск. Сама пластина слегка прозрачна, а кончики - белые или оттенки слоновой кости. Ноготь здорового человека умеренно гибкий, жесткий, плотный.

Если ваши ногти имеют следующие признаки, следует насторожиться, поскольку это свидетельствует об определенных нарушениях в организме.

Трещины и желтизна ногтей - указывают на грибок и симптом дефицита В12.

Отсутствие лунул, то есть белых полумесяцев на ногтях может указывать на анемию - нехватку железа. А также дефицит витамина В12. В идеале лунка должна составлять 1/5 длины ногтя.

Поперечные полосы - свидетельствуют о дефиците витамина В1, возможном нарушении углеводного обмена.

Отслойка ногтей указывает на нехватку белка и биотина.

Белые пятнышки - являются признаком дефицита цинка, белка и витамина С.

Синий оттенок, особенно вместе с общей бледностью, и в районе носогубного треугольника и ногтей - указывают на вероятные сердечные проблемы. Следует сделать ЭКГ.

Продольные полосы на ногтях - признак снижения функции щитовидной железы.

Как только выявили перечисленные признаки, следует проконсультироваться с врачом для того, чтобы подтвердить дефицит витаминов или наличие болезней. Игнорирование проблем с ногтями только усугубит ваше состояние и затянет период лечения.

Пополнить организм витамином В12 и тем самым укрепить ногти, можно благодаря питанию. Его много в пище животного происхождения: печени, мясе, рыбе, морепродуктах, молочных и кисломолочных продуктах, яйцах и т.д. Наибольшие источники витамина В12 - говяжья и телячья печень.

Витамин В1 содержится в отрубях, зеленом горошке, яйцах, свинине, печени, фасоли, орехах, гречке, буром рисе и дрожжах.

Недавно мы рассказывали о том, как распознать нехватку железа в организме.

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