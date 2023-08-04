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Восточный гороскоп на август 2023: кому повезет больше всего с деньгами, любовью, карьерой

Гороскоп 2023 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Китайский (восточный) гороскоп на август 2023 расскажет о знаках, которым больше всего повезет в любви, деньгах и карьере.

Об этом пишет YourTango.

Бык

Годы: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Удача представителей этого знака в августе 2023 года будет чрезвычайно сильна. Особенно удачными будут ваши усилия в сфере финансов.

Со всем тем некоторых из вас могут угнетать негативные мысли или недоброжелатели. Быкам придется приложить некоторые усилия, чтобы побороть плохое влияние и добиться успеха.

Счастливые дни: 24 и 25 августа.

Кролик

Годы: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Ваша удача в этом месяце будет очень сильной. Доверяйте своей интуиции, которая подскажет вам верный путь к достижению успеха.

Если вы владелец бизнеса, ответственный за многих сотрудников, многое будет зависеть от того, насколько здорова внутренняя среда на вашем рабочем месте.

Счастливый день: 12 августа.

Дракон

Годы: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Вас ждет удача в личной жизни. Обновление гардероба, стиля, прически принесет еще больше успеха. Вы можете встретить человека, который не будет похож на все, что вы могли себе представить, но он завоюет ваше сердце.

Однако убедитесь, что в этом месяце вы ни о ком не говорите плохо за его спиной, иначе можете затормозить свою удачу.

Счастливый день: 31 августа.

Раньше мы писали, какие знаки Зодиака умеют предвидеть будущее.

Также читайте, какое ваше животное-покровитель по знаку Зодиака.

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