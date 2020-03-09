ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Шевченківська премія 2020: хто отримав престижну нагороду

STYLERЖиття    09.03.2020 - 22:53
Шевченківська премія 2020: хто отримав престижну нагороду
Шевченківська премія 2020 (Фото: facebook.com/shevchenkoprize)

У Національній опері України відбулася церемонія нагородження лауреатів премії імені Тараса Шевченка

В Україні визначили лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка. Переможців нагороджували в понеділок, 9 березня, в Національній опері України.

Варто відзначити, що в цьому році Національну премію України імені Тараса Шевченка в номінації "Література" отримали відразу два лауреати – це Маріанна Кіяновська з книгою віршів "Бабин Яр. Голосами" і Тарас Прохасько зі збіркою есе "Так, але...".

У номінації "Музичне мистецтво" перемогла українська етно-хаус гурт "ДахаБраха" (Марко Галаневич, Ніна Гаренецька, Олена Цибульська, Ірина Коваленко). Колектив отримав Національну премію імені Тараса Шевченка за альбом "Шлях", випущений у 2016 році.

У номінації "Публіцистика, журналістика" лауреатом стала кореспондентка Євгенія Подобна з книгою "Дівчині зрізають коси". У цій книжці зібрані історії 25 жінок, які брали участь у російсько-українській війні та складалися в добровольчі підрозділи ЗСУ в період з 2014 по 2018 рік.

У номінації "Театральне мистецтво" премію отримала опера-реквієм "Йов", створена у 2015 році Владом Троїцьким, Романом Григор'євим та Іллею Розумійко.

У номінації "Візуальне мистецтво" переміг мистецький проєкт "Карусель" Олександра Глядєлова. Автор у своїх роботах поєднав фотографії, які були зроблені в різний час і за різних обставин – в дитячих будинках, у місцях позбавлення волі, в лікарнях, а також змішав ці кадри з кадрами військової української реальності.

У номінації "Кіномистецтво" у цьому році переможець був не визначено.

Шевченківська премія 2020 (Фото: president.gov.ua)

Сьогодні - день народження Шевченка: топ пісень на слова великого поета Українка перемогла на фестивалі циркового мистецтва в Іспанії: деталі та фото
Новини України премиянаградаТарас Шевченко
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся