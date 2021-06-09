Шевченко провів незвичайний майстер-клас для Марлоса перед Євро 2020 (відео)

Андрій Шевченко допоміг Марлосу (відео: YouTube)

Зазначимо, що днями, 7 червня, півзахисник донецького "Шахтаря" відсвяткував 33-річчя. У цей день наша команда розгромила Кіпр (4:0) в останньому товариському матчі перед Євро.

Євро 2020 розпочнеться 11 червня, в п'ятницю, а перший матч Україна зіграє з Нідерландами в неділю 13 червня. Турнір пройде в 11 країнах і триватиме місяць - до 11 липня.

Українські фанати футболу в цьому році не зможуть відвідати гру нашої збірної в Нідерландах. Річ у тім, що в'їзд в країну громадян не з Євросоюзу зараз заборонено. Підтримати українську збірну зможуть українці, які живуть в країнах ЄС.