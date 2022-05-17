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"Шістка" Шарій і "дама" Соловйов: дивіться, як виглядає нова колода карт для гри в дурня

Новость на русском →
Вівторок 17 травня 2022 10:28
"Шістка" Шарій і "дама" Соловйов: дивіться, як виглядає нова колода карт для гри в дурня В Україні вийшли гральні карти з Соловйовим і Шарієм (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні з'явилися гральні карти з одіозними особистостями - російськими пропагандистами. Тепер в дурня можна зіграти картами, на яких красуються Маргарита Симоньян, Марія Захарова, Анатолій Шарій, Володимир Соловйов, Ольга Скабєєва, Сергій Шойгу, Олександр Лукашенко та інші любителі "русского мира".

Автори такої ідеї - InformNapalm.

Як виглядають карти

Цікаво, що купити такі карти поки не можна, на звороті колоди зазначено, що вони тільки для ЗСУ, НГУ, СБУ та ДПСУ.

На кожній карті вказана посада людини, а також її фото.

До речі, в колоді є такі зрадники, як Ілля Кива, Юрій Кот.

&quot;Шістка&quot; Шарій і &quot;дама&quot; Соловйов: дивіться, як виглядає нова колода карт для гри в дурня&quot;Шістка&quot; Шарій і &quot;дама&quot; Соловйов: дивіться, як виглядає нова колода карт для гри в дурня

&quot;Шістка&quot; Шарій і &quot;дама&quot; Соловйов: дивіться, як виглядає нова колода карт для гри в дурня

В Україні вийшли гральні карти з російськими пропагандистами (фото: facebook.com/informnapalm24)

До речі, блогер Антон Ходза зазначив, що насправді колод дві.

"Насправді дві - одна з російськими недовояками для ЗСУ, поліції і СБУ, і одна з популярними пиками широких мас. Карти - це завжди топова тема. Але Inform Napalm не тільки через це молодці, а й через той величезний пласт інформаційної роботи, яку вони без перерви виконують з 2014 року", - написав Ходза.

У коментарях користувачі відзначили, що через п'ять років такі карти можуть коштувати дуже дорого.

  • Років через 5 буде дорого коштувати. Якщо з автографами - дуже дорого.
  • Валет Лукашенко - це супер.
  • Клас! Заздрю, сподіваюсь будуть у продаж!
  • Скабєєва і Сімоньян - дами, а Захарова сімка? Образливо їй дуже, мабуть. Вже стало цікаво, а хто тузи? Ну що шарій шістка, ясно й так.
  • Мені тішить, що є картка 9 з Навальним. Можливо, до багатьох дійшло, що всі росіяни є ворогами для нас.

Як ми раніше писали, українці обманюють росіян і забирають їхні гроші на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, що путінські пропагандисти вкрали фото з українського фотобанку і зганьбилися.

Також ми повідомляли, що пропагандист Соловйов зганьбився з Чорнобаївкою, шукаючи її під Києвом.

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