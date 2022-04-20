Путінські пропагандисти вкрали фото з українського фотобанку і зганьбилися
Російська пропаганда знову сіла в калюжу. Цього разу вони намагалися довести, що це не путінська орда краде в Україні пральні машини, а військові ЗСУ, але зганьбилися.
Дивіться, як це було в матеріалі Styler нижче.
За підробленням фактів був помічений "журналіст" Олександр Бунін. Пропагандист пост вже зніс, але скріни, що залишилися в мережі, як то кажуть, не горять.
Він опублікував фото з фотобанку "УНІАН", опубліковане ще 15 березня. В описі вказується, що українські бійці переносять техніку з магазину після обстрілу Харкова в безпечне місце.
А ось Бунін написав, що українські військові мародерять в цьому магазині.
Так пропагандисти спотворили реальність:
Скрін: twitter.com/abunin
А ось так було насправді:
Скрін: photo.unian.net
Цікаво, що в фотобанку від цього ж автора Андрія Марієнка є фото, де з цього ж магазину техніку переносить співробітник поліції, а також людина в цивільному.
Скрін: photo.unian.net
Раніше ми писали, що пропагандист Соловйов зганьбився з Чорнобаївкою, шукаючи її під Києвом.