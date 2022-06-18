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Заарештовану суперяхту російського олігарха примусово відправили до США

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Вашингтон, Субота 18 червня 2022 04:00
Заарештовану суперяхту російського олігарха примусово відправили до США Супер'яхта "Амадея" (Фото: boatinternational.com)
Автор: Константин Широкун

Супер'яхта Amadea вартістю 300 мільйонів доларів російського олігарха Сулеймана Керімова, заарештована на Фіджі минулого місяця, за запитом влади США, прибула на Гаваї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Арешт судна став результатом роботи оперативної групи KleptoCapture Міністерства юстиції США. Підрозділ зосередився на конфіскації яхт та інших предметів розкоші російських олігархів у спробі чинити тиск на президента Росії Володимира Путіна у зв'язку з війною в Україні.

106-метрова яхта покинула порт Лаутока на Фіджі минулого тижня після того, як Верховний суд тихоокеанської острівної держави постановив, що яхта повинна покинути країну, оскільки уряду дорого обходилося її утримання.

Сполучені Штати стверджують, що Керімов є справжнім бенефіціарним власником Amadea. Керімов потрапив під санкції США в 2014 і 2018 роках у відповідь на дії Росії в Сирії та Україні. Він також потрапив під санкції Європейського Союзу.

Судно Amadea раніше ходило під прапором Кайманових островів. На Гаваї арештоване судно прийшло під прапором США.

Нагадаємо, що Сполучені Штати виграли судовий процес щодо арешту російської супер'яхти на Фіджі і в межах години взяли судно під свій контроль вартістю 300 мільйонів доларів.

Також раніше повідомлялося, що США наклали санкції на дві яхти, які пов'язують з президентом Росії Володимиром Путіним.

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