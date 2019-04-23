Шерлок вже не той: актор перелякав фанатів своїм зовнішнім виглядом

Бенедикт Камбербетч (denofgeek.com)

Фанати Камбербетча занепокоїлися його худорбою

Знаменитий британський актор Бенедикт Камбербетч, який зіграв роль Шерлока Холмса в однойменному серіалі, вразив фанатів своїм зовнішнім виглядом на прем'єрі фільму "Месники: Фінал".

На прем'єрі фільму в Лос-Анжелесі Бенедикт Камбербетч з'явився разом зі своєю дружиною, актрисою Софі Хантер, яка нещодавно народила третю дитину. Пара вперше з'явилася на публіці після довгої перерви. До того ж, вони намагаються не афішувати своє особисте життя і тому про народження їх третьої дитини практично нічого не відомо.

Бенедикт Камбербетч (Getty Images)

Для прем'єри Бенедикт Камбербетч вибрав темно-синій костюм, а Софі Хантер вбралася в чорну сукню з асиметричним верхом, яка підкреслила її струнку фігуру.

Бенедикт Камбербетч і Софі Хантер (Getty Images)

Проте увага преси та фанів була прикута до Бенедикта Камбербетча, бо вигляд у нього був виснажений і схудлий.

Фанати відразу ж почали будувати припущення, чому британська зірка кіно так погано виглядає. Можливо, позначилися безсонні ночі через нового члена сім'ї. А може Камбербетч сильно переживає через те, що нещодавно збив людину на велосипеді.

Бенедикт Камбербетч з фанатами (Getty Images)

Також шанувальники запідозрили, що знаменитий Шерлок Холмс змінив зовнішність до невпізнання для зйомок у черговому киношедеврі. Раніше повідомлялося, що Камбербетч зіграє солдата у фільмі про Першу світову війну "1917".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що актор Бенедикт Камбербетч став учасником ДТП на острові Уайт у протоці Ла-Манш.

А також розповідали про те, що Камбербетч прикрасив обкладинку українського підручника з літератури.