Шерлок уже не тот: актер перепугал фанатов своим внешним видом

Бенедикт Камбербэтч (denofgeek.com)

Фанаты Камбербэтча обеспокоились его худобой

Знаменитый британский актер Бенедикт Камбербэтч, который сыграл роль Шерлока Холмса в одноименном сериале, поразил фанатов своим внешним видом на премьере фильма "Мстители: Финал".

На премьере фильма в Лос-Анжелесе Бенедикт Камбербэтч появился вместе со своей супругой, актрисой Софи Хантер, которая совсем недавно родила третьего ребенка. Пара впервые появилась вместе на публике после долгого перерыва. К тому же, они стараются не афишировать свою личную жизнь и поэтому о рождении их третьего ребенка практически ничего не известно.

Бенедикт Камбербэтч (Getty Images)

Для премьеры Бенедикт Камбербэтч выбрал темно-синий костюм, а Софи Хантер облачилась в черной платье с ассиметричным верхом, которое подчеркнуло ее постройневшую фигуру.

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер (Getty Images)

Однако внимание прессы и фанатов было приковано к Бенедикту Камбербэтчу, так как вид у него был изможденный и похудевший.

Фанаты тут же стали строить предположения, почему британская звезда кино так плохо выглядит. Возможно, сказались бессонные ночи из-за нового члена семьи. А может Камбербэтч сильно переживает из-за того, что недавно сбил человека на велосипеде.

Бенедикт Камбербэтч с фанатами (Getty Images)

Также поклонники заподозрили, что знаменитый Шерлок Холмс изменил внешность до неузнаваемости для съемок в очередном киношедевре. Ранее сообщалось, что Камбербэтч сыграет солдата в фильме о Первой мировой войне "1917".

Напомним, ранее мы писали о том, что актер Бенедикт Камбербэтч стал участником ДТП на острове Уайт в проливе Ла-Манш.

А также рассказывали о том, что Камбербэтч украсил обложку украинского учебника по литературе.