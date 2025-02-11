Шерентинг и личные границы ребенка: эти правила должны выучить все родители

Что такое шерентинг

Это практика, когда родители делятся информацией и фотографиями детей онлайн - от английских слов share - "делиться" и parenting - "родительство". И хотя шерентинг кажется обычным способом поделиться с другими радостными моментами, он имеет и другую сторону медали - нарушение личного пространства детей, которое наносит им эмоциональный дискомфорт и угрожает их безопасности.

Какие могут быть риски

Нарушение приватности

Размещая фото ребенка в соцсетях, вы создаете виртуальный образ, который ребенок не может контролировать. Дети вырастают, меняются и далеко не все моменты из детства они хотели бы видеть в интернете.

То, что казалось милым в раннем возрасте, может в подростковом возрасте вызвать неловкость или стыд. Поскольку это может повлиять на отношения со сверстниками и вызвать причины для насмешек.

Нежелательное внимание от незнакомцев

Соцсети - это открытые платформы, и даже настройки конфиденциальности не всегда полностью защищают ваш контент. Фото вашего ребенка может попасть к тем, кто использует его неприемлемым или незаконным способом.

Особенно это касается снимков, где есть какие-то личные детали, которые может использовать злоумышленник.

Негативное влияние на эмоциональное состояние ребенка

Представьте себе, что ваше личное фото стало предметом для обсуждения сверстников. Такая ситуация может травмировать ребенка, негативно повлиять на его самооценку, вызвать разочарование, отчаяние, стыд.

Хуже всего тем детям, которые очень уязвимы перед оцениванием со стороны окружающих и стремятся защитить свое личное пространство. Даже абсолютно невинные, на ваш взгляд, публикации, могут стать причиной для шуток, травли или буллинга.

Комментарии родителей

Шерентингом могут быть не только публикации и фото родителей, но и комментарии, которые они оставляют под постом ребенка. Слова "Гордимся тобой, отличник!" или "Ты наша гордость!" - это поддержка ребенка, но только на первый взгляд. Потому что для него это может стать источником давления или они вызывают смущение.

Такие комментарии могут создавать у ребенка впечатление, что его ценят только за достижения или повышают ожидания. Для подростков важно сохранять контроль над личным пространством, а комментарии родителей могут восприниматься как вторжение.

Как правильно родителям делиться информацией и защитить ребенка

Спросите разрешения. Если ваш ребенок уже способен высказать свое мнение, обсудите с ним возможность публикации его фото. Спросите, понравится ли конкретное фото и подпись, или он не против, чтобы эту информацию увидели другие. Ребенок благодаря этому почувствует, что его мнение важно и его границы не нарушают.

Ограничьте личную информацию. Публикация фото не может быть полностью безопасным процессом. Поэтому стоит взвешивать, какие риски и преимущества есть в публичном размещении. Выбирайте те фото, которые не раскрывают деталей и не могут угрожать безопасности ребенка.

Например, избегайте фото, где показано место жительства, школа, кружок, другие частные места. Отдавайте предпочтение снимкам общим, на которых не видно лица или других опознавательных элементов.

Просмотрите другие публикации с ребенком. Если вы раньше публиковали в соцсетях много контента с ребенком, то предложите вместе пересмотреть эти старые фото и сообщения.

Возможно ребенок захочет удалить определенные публикации или ограничить их доступность. Так ребенок будет понимать, что его желания и чувства учитываются, а еще - научится создавать безопасное пространство в соцсетях.

Настройка конфиденциальности. В соцсетях есть возможность контролировать, с кем вы делитесь информацией. Просмотрите настройки и установите так, чтобы ваш контент был доступен ближайшим друзьям и членам семьи.

Это минимизирует риск попадания фото в чужие руки. Периодически просматривайте настройки, чтобы сохранить контроль.

Обсудите правила с другими членами семьи. Бабушки и дедушки, братья и сестры, другие родственники также могут иметь желание поделиться фотографиям в соцсетях.

Обсудите с ними ваши правила шерентинга и объясните, почему важно защищать приватность ребенка. Это избавит вас от недоразумений и позволит вместе создать для ребенка безопасное онлайн-пространство.