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Я йшов босоніж по Києву і ночував з бомжами: Коляденко згадав, як домагався Білик

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Вівторок 23 листопада 2021 08:50
Я йшов босоніж по Києву і ночував з бомжами: Коляденко згадав, як домагався Білик Дмитро Коляденко так і не одружився на Білик (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Відомий український хореограф Дмитро Коляденко закрутив роман з Іриною Білик давно. Їхні стосунки тривали п'ять років, але шлюбом так і не закінчилися. Їхні пристрасті палали, як у найдраматичнішому кіно. Зараз 50-річний артист згадав, як це було.

Подробицями він поділився в програмі "ЖВЛ".

Історія кохання Коляденка та Білик була дуже непростою. Вони познайомилися в 2001 році. Тоді Білик була заміжня, але закоханий танцівник наважився запросити співачку в ресторан у Вінниці.

"Я запросив її в ресторан. Я замовив всі шашлики, хачапурі. Вино червоне, вино біле. Рахують рахунок - мені не вистачає грошей", - згадує хореограф.

Минуло кілька місяців і Білик подала на розлучення з чоловіком і почала офіційно зустрічатися з Дмитром.

Я йшов босоніж по Києву і ночував з бомжами: Коляденко згадав, як домагався БіликКоляденко і Білик були разом 5 років (фото: mediananny.ua)

Коляденко кликав зірку заміж шість разів - вона не відповідала згодою.

Дмитро був дуже ревнивий і вдома влаштовував Білик скандали. Після одного з них вона вигнала його з дому.

"Я різав її картини, я викинув диван з 13-го поверху. Я заклеїв її косметику. Я йшов босоніж по Києву. Я жив під мостом з бомжами", - поділився Коляденко.

Як ми раніше писали, Білик чесно озвучила причину розлучення і заговорила про нове весілля.

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Ірина Білик
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